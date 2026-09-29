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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Birleşik kamu-iş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre açlık sınırı 38 bin 698 liraya çıktı. Böylece

açlık sınırı, asgari ücretin 10 bin 623 lira, en düşük emekli aylığının ise 15 bin 146 lira üzerine yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 123 BİN 465 LİRA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Eylül 2026 sonuçları açıklandı. Buna göre, açlık sınırı eylülde önceki aya göre 380 lira artarak 38 bin 698 liraya yükselirken, gıda dışındaki gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 2 bin 49 liralık yükselişle 84 bin 767 liraya çıktı. İkisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 429 lira artarak 123 bin 465 lira oldu. Son bir yılda açlık sınırı 9 bin 308 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 24 bin 301 lira ve yoksulluk sınırı 33 bin 609 lira artış gösterdi.

DURUM SÜREKLİ KÖTÜYE GİDİYOR

Açlık sınırı 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 10 bin 623 lira, 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının ise 15 bin 146 lira üzerine yükseldi. Asgari açlık sınırını karşılayabilmesi için en az yüzde 37,8 oranında artırılması gerekiyordu. Buna göre asgari ücretli ve asgari ücrete yakın ücret alan 10 milyon çalışan, en düşük emekli aylığı alan 5,1 milyon kişi ve aileleri gıda yoksulluğuyla karşı karşıya bulunuyor. En düşük emekli aylığına yakın emekli aylığı alanlar ve hiçbir geliri olmayanlar da dikkate alındığında, Türkiye nüfusunun çok büyük bir bölümünün gıda yoksulluğu çektiği hesaplanıyor.

4 MAAŞ YOKSULLUĞU AŞAMIYOR

Asgari ücret eylülde dört kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme giderini, yoksulluk sınırının ise yüzde 19’unu zor karşıladı. Ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir bile yoksulluk sınırının 11 bin 165 lira altında kalıyor. Dört asgari ücret giren dört kişilik bir aile bile yoksulluk sınırını yenemiyor. En düşük emekli aylığı ise sadece 18 günlük beslenmeye yetiyor, yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 19’unda kalıyor. Aile ve çocuk yardımı dahil 70 bin 218 liraya yükselen en düşük memur maaşının yoksulluk sınırını karşılama oranı da yüzde 58’den yüzde 57’ye indi.