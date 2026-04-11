Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Dışarıda çay içmenin bile kendileri için lüks haline geldiğini belirten emekliler, “Her şeye zam geliyor. Bizim açlık sınırının altındaki maaşlar ise yerinde sayıyor. Artık bu zulme son verin” diye isyan ediyor

GÜNLER PARKLARDA GEÇİYOR

Ekonomik kriz altında yaşam savaşı vermeye çalışan emeklilerin durumu her gün biraz daha kötüleşiyoür. Birçok emekli, gücü çay içmeye bile yetmediği için, günün parklarda oturarak geçiriyor. Çarşı, pazardan kimi zaman istediklerini alamadan dönmek zorunda kalıyor. Açlık sınırının altındaki düşük maaşların kendilerine reva görülmesine isyan eden emekliler, yurdun dört bir yanında eylemler düzenliyor. Eskişehir’de de emekliler alandaydı.

BAHANELERE SIĞINMAYIN

Eylemde Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Temsilciler Kurulu Üyesi Neriman Eken, “Geçen yıl kuraklığa sığınan siyasi iktidar, şimdi de bölgemizdeki kirli savaşa sığınarak, yaşamı çekilmez hale getirdi. BES-AR'ın Mart ayı verilerine göre; açlık sınırı 45 bin lirayı ve yoksulluk sınırı ise 109 bin lirayı aştı. Emekli maaşı hâla 20 bin lira. Bugün milyonlarca emekli, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

İNSANCA YAŞAM TALEBİ

Eken, taleplerini şöyle sıraladı: Akaryakıta, elektriğe, doğal gaza, gıdaya, kiraya, her şeye zam varsa; emekli maaşlarına da yeniden zam yapılmalıdır. Her emekli aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır. En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Sağlığa erişim kolaylaştırılmalı, sağlıkta alınan tüm ücretler kaldırılmalıdır. Bayram ikramiyeleri yılda dört kez verilmeli ve asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.