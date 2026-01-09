Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Ekonomik yükün faturası 17 milyon işçinin sırtında

DİSK-AR, "2025 Yılı Ücret Kayıpları İzleme Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, SGK kapsamındaki yaklaşık 17 milyon işçinin son bir yıl içinde enflasyon ve vergi yükü nedeniyle yaşadığı toplam kayıp devasa boyutlara ulaşarak 2,5 trilyon TL sınırını geçti

CİDDİ DEĞER KAYBI YAŞANDI

DİSK Araştırma Merkezinin (DİSK-AR) verilerine göre, kıdem tazminatı yıllar içinde ciddi değer kaybı yaşadı. 1980 öncesinde asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı tavanı, AK Partinin iktidara geldiği 2002 yılında asgari ücretin 4,8 katı seviyesindeyken, 2026 itibarıyla asgari ücretin 2 katının altına geriledi.

DİSK-AR'ın hesaplamalarına göre, 17 milyon işçinin sırtındaki ekonomik yükün toplumsal boyutu Türkiye ekonomisinin büyüklüğüyle kıyaslanacak bir seviyeye geldi:

Enflasyonun faturası 1,4 trilyon TL'yi aştı.

Vergi ve kesintilerin faturası 1 trilyon 54 milyar TL oldu.

Toplam kayıp en az 2 trilyon 501 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

2025 yıl sonunda ortalama ücretin yansından fazlası vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi.

Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor.

2025 yılında asgari ücrete ara zam yapılmaması kayıpları büyüttü.

Aralık 2025'te asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı en az 6 bin 828 TL oldu.

2025'te ortalama işçi ücretinin birikimli vergi ve enflasyon kaybı 147 bin 292 TL

Yılın son ayında asgari ücretin 2, 2,5 ve 3 katı ücret düzeylerinde vergi, kesinti le enflasyon kaybı ele geçen net ücretin üzerinde.