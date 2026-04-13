Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Kur şoku, yüksek enflasyon, yüksek faiz, katlanan işsizlik ve fakirliğin kapıya dayandığına işaret eden Fitch, kredi notumuzu düşürdü. Selçuk Geçer de “Bu büyük riskin ilanıdır” dedi

+++++++++++++++++

İŞSİZLİK, FAKİRLİK ARTABİLİR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye için görünümü “pozitif”ten “durağan”a çevirmesini değerlendiren ekonomi yazarımız Selçuk Geçer, “Türkiye’nin notunu düşürürken de açık açık kur şoku, yüksek enflasyon, yüksek faizle birlikte işsizlik ve fakirliğin kapıda olduğunu ima etti. Ne yazık ki: Bu karar, yaklaşan kur riskinin uluslararası düzeyde ilanıdır” ifadeleriyle uyarıda bulundu.

BOMBA HER AN PATLAYABİLİR

Bugünkü yaşananların gelecekte olacakların ön gösterimi olduğunu belirten Geçer, “Piyasa açık açık alarm veriyor; Yabancı parasını kurtarmak için hızla kaçıyor. Yerli canını kurtarmak için panik halinde döviz alıyor. Ekonomi yönetimi durumu kurtarmak için rezervleri boşaltıyor. Fitch’in açıklaması ve kararı bu yüzden kritik; ‘Risk geliyor’ demiyor, ‘bomba her an patlayabilir’ diyor” ifadelerini kullandı.

GİDEREK YAKLAŞAN GERÇEKLİK

Selçuk Geçer, şunları kaydetti: Aslında “gerçekler ertelenebilir ama asla saklanamaz. Bugün kur tutuluyor olabilir ama bu bir kontrol değil, sadece malumun ilanının geciktirilmesidir” diyor. Ve unutmayın geciken her kur hareketi, geldiğinde yıkıp geçer. Kısaca artık kur şoku bir ihtimal değil, giderek yaklaşan bir gerçeklik. Mesele bunun olup olmayacağı değil, ne zaman ve ne şiddette olacağı.