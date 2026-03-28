“Her ilde üniversite” söylemiyle mantar gibi okullar açıldı. Eğitim kalitesi düştü, öğrenciye müşteri gözüyle bakıldı. İstihdama yönelik adımlar atılmadı. Her iki genç işsizden birinin üniversite mezunu haline geldiği tek ülke olduk.

SIRALAMADA DİBE VURDUK

TÜRKİYE, 239 üniversite ile dünyada 25’inci sırada. Ancak eğitim kalitesi açısından dünya sıralamasında dibe vurduk. Türkiye’de yükseköğrenim mezunu sayısı da diploma gerektiren işlerin sayısından daha hızlı arttı. Bu da özellikle işsizlik oranları bakımından aşırı boyutlara ulaştı. Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in raporuna göre, Türkiye, üniversite mezunu işsizlik oranının, genel işsizlik oranını aştığı dünyada tek ülke konumuna geldi. Raporda, 25–34 yaş grubundaki işsizlerin yaklaşık yüzde 49,2’sinin yükseköğretim mezunu olduğu kaydedildi.

6,5 MİLYON EV GENCİ VAR

CHP’li Veli Ağbaba da “Gençler artık üniversite eğitimiyle de bir iş sahibi olamayacağını anlamış durumda. Hatta bu tam tersine işlemektedir, üniversite mezunlarının iş bulma olasılığı gittikçe düşmektedir. AKP’nin yürütmüş olduğu politikalar neticesinde yeni bir deyimimiz oldu ‘ev genci’. Eskiden ev hanımı vardı, şimdi ev genci var, kimi rakamlara göre bunların sayı 6,5 milyon civarında. Ev genci demek; ne çalışabiliyor ne okuyabiliyor demek. Geldiğimiz nokta bu. Geniş tanımlı

işsizlerin çoğunluğu gençlerden oluşuyor” değerlendirmesi yaptı.