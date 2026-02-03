Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Hak sahibi oldukları konutları teslim edilmeyen, konteynerleri terk etmesi istenen depremzedeler, “Bu soğukta, kara kışta, ‘hadi buradan çıkın gidin’ demek hangi vicdana sığar?” diye isyan ediyor

SOKAKTA KALACAKLAR

6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan Malatya İkizce Geçici Konaklama Merkezi’nde konteynerlerde yaşayan depremzedelere, 9 Şubat tarihine kadar konteynerleri boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi. Kışın ortasında gelen tahliye tebligatına tepki gösteren depremzede vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

Güllü Sandal: Hak sahibiyim ama anahtarım henüz verilmedi. Tebligat geldi, hemen çıkılacak diye. İmkânımız yok. Madem konutlar var, anahtarlarımızı versinler, biz de gidelim. Burada hastalarımız var ama hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Hiçbir bina bitmiş değil. Rezillik içinde yaşıyoruz.

Azize isimli vatandaş: İki ay önce kura yapıldı, evlerin teslimatı hazirana kadar. Çocuğum okula gidiyor. Bu çocuklar böyle nasıl eğitim alacak? Burada hepimiz mağduruz. Küçücük evlerde yaşamaya çalışıyoruz. İmkanı olan, anahtarını alan zaten çekip gitti.

Fadime Sandal: 13 yaşında oğlum var. Eşim yok. Çok mağdur durumdayım. Şu anda taşınacak durumda değilim. Param yok, taşınacak eşyam yok, zamanım da yok. Çocuğum okula gidiyor. Şimdi okulunu değiştirsem, servis tutacak gücüm yok. Gerçekten zor durumdayız.

Şerif Hambay: '9 Şubat’a kadar hızlı bir şekilde tahliye edeceksiniz' deniliyor. Bu kara kışta, kışın ortasında 'hadi buradan çıkın gidin' demek hangi vicdana sığar? Tamam, başka konteyner kentlere gönderileceğimiz söyleniyor ama taşınmak o kadar kolay değil.

Ramazan Dağaşan: Hak sahibi olduğumuz evimizi versinler, biz de konteyneri teslim edelim. Ama kışın ortasında, ne zaman teslim edileceği belli olmayan bir süreçte bu nasıl olacak? Gidebileceğin bir yer yok, söylenen bir adres yok. Yani kışın ortasında taşınılacak, gidilecek bir zaman değil.

Savaş Erayabakan: Ben kiracıyım. Ne bir hak edişim var ne başka bir şey. Gidecek yerim yok. Kirada perişan durumdayım, çalışmıyorum, şu an boştayım. Gerçekten mağdur durumdayım. Buradaki insanların tamamı mağdur.