Emekliye, asgari ücrete zam kapıları kapandı. Hiç değilse bayram ikramiyesinin artırılması talepleri de reddedilen emekliler, "Bıçak kemiğe dayandı. 4 bin liraya ikramiye denmez, bunun adı kandırmaca" diyor.

GÜLER: AYLIKLARI ARTIRMAYACAĞIZ

Teröristbaşına övgüler yağdırdı Bizim açımızdan çok önemlidir tüik’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, asgari ücret yılın üçüncü ayında 4 bin 110 TL, en düşük emekli aylığı ise 2 bin 928 TL kayıp yaşadı. Bağımsız araştırma sonuçlarına göre ise bu kayıp çok daha fazla. Bu ortamda AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, ara zam taleplerine kapıyı kapattıkları söyledi. Güler, “Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlilerimizi, sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik. Ama şu anda ara zamla herhangi bir çalışma yok” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bayram ikramiyesinde artış yapmayacaklarını söylemişti.

AYIN SONUNU GETİREMİYORUZ

Hiç değilse bayram ikramiyesinin artırılmasını bekleyen emeklilerde ise derin bir hayal kırıklığı var. 80 yaşındaki Metin Erdeğer, “4 bin lira bir gün bile yetmiyor. Torunlarıma harçlık vermek nerede… Bayram ikramiyesi en az 10-15 bin lira olmalı” dedi. 76 yaşındaki Suzan Yılmaz ise “4 bin liraya ne alabilirim ki? Yetmez. Emekli olarak şükrede şükrede duruyoruz. İlaçlara para, doktora para, her yere para… Ayın sonunu getiremiyoruz” diye konuştu. 86 yaşındaki Fevzi Teloğlu da “Bıçak kemiğe dayandı. Ben önceden kurban kesebiliyordum, şimdi kesemiyorum” diye konuştu.

BAYRAM SOFRASI İMKANSIZ

Hatice isimli bir emekli de “Eskiden kilolarca her istediğimizi alırdık. Ama artık öyle değil. Verdikleri bayram ikramiyesi, çocuk kandırır gibi! Eskiden kilolarca aldığımız şeyi şimdi yarım kilo ya da taneyle alıyoruz. 4 bin lirayla bayram sofrası kurmak imkansız. Dün yarım kilo kıyma aldım. O yarım kiloyu 4 parçaya bölüyorum. Bayram sofraları kalmadı. Normal çayımızı içip, peynir zeytinimizi yiyoruz. Önceden tatlılarımız vardı, şimdi peynir zeytinle idare ediyoruz. Maaş yeterli değil. 4 bin liraya da ikramiye demiyorum, kandırmaca diyorum” dedi.