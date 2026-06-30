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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Asgari ücret açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının dörtte biri düzeyinde. Her 3 emekliden 2’si çalışmak zorunda kalıyor. İşçiler yılın üç ayını vergi ve kesintileri ödemek için çalışıyor.

DİSK-AR, “İşçi Sınıfının Geçim Krizi Raporu: Asgari ücret, vergi, emeklilik” araştırmasını yayımladı. Rapora

göre, Türkiye’de işçi de emekli de zor durumda.

İşte ortaya konan ülkedeki manzara:

ASGARİ ÜCRETLİ HEP KAYBEDİYOR

Asgari ücret açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının dörtte biri düzeyinde. Asgari ücretli, 2005’ten bu

yana yaklaşık 23 Cumhuriyet altını kaybetti. Türkiye’de her 100 çalışandan 15’i asgari ücretin altında çalıştırılıyor. Türkiye’de bir asgari ücretlinin dana eti alım gücü Hollanda’daki asgari ücretlinin yaklaşık dörtte biri, Fransa’daki asgari ücretlinin ise yaklaşık üçte biri düzeyinde. Türkiye’de asgari ücretlinin temel gıda maddelerine erişimi, Avrupa ve OECD ülkelerine kıyasla son derece sınırlı kalıyor.

EMEKLİNİN DURUMU KÖTÜ

Emekli aylıkları asgari ücretin yüzde 16 altına düştü. En düşük emekli aylığı artırılırken diğer aylıkların aynı ölçüde yükseltilmemesi, emekli aylıklarını en düşük aylığa yaklaştırıyor. Ortalama emekli aylığının kişi başına milli gelire oranı 2002’de yüzde 46,4 iken bu oran 2025 yüzde 31,6’ya düşmüştür.

Prim gelirleri 2002’den bu yana 273 kat artarken emekli aylıkları ve sağlık harcamaları 211 kat artmıştır.

Düşük aylıklar nedeniyle çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı 2002’de yüzde 36,6 iken 2025’te yüzde 69,5’e çıktı. Her üç emekliden ikisi çalışmak zorunda bırakılıyor.

UÇANDAN KAÇANDAN VERGİ

2026’da işçinin brüt ücretinin ortalama dörtte birinden fazlası vergi ve kesintilere gidiyor. İşçiler yılın üç ayını vergi ve kesintileri ödemek için çalışıyor. Dolaylı vergiler 36 yılda yüzde 48’den yüzde 64’e yükseldi. Toplanan her 100 TL’lik verginin 64 TL’si dolaylı vergilerden geliyor. Mülkiyet üzerinden alınan vergilerin

payı ise son 11 yılda yüzde 3,7’den yüzde 1,1’e geriledi. Türkiye’de işçiler şirketlerden daha fazla vergi veriyor. Vergi gelirleri içinde işçilerin ödediği pay yüzde 19,6 iken sermayenin payı yüzde 13,1.