Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Açlık sınırı 38 bin 318 liraya yükseldi. Asgari ücretli bir aile sadece 22 gün, en düşük emekli aylığı alanlar ise 18 gün karnını doyurabiliyor. 4 kişi çalışsa bile yoksulluk sınırını aşamıyor.

ÖNLENEMEZ ÇÖKÜŞ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar- Ge birimi KAMU-AR’ın araştırmasına göre, açlık sınırı ağustosta 38 bin 318 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı da giyim dışındaki harcamalarda yaşanan yüksek fiyat artışlarının etkisiyle 121 bin 36 liraya ulaştı. Bir türlü dizginlenemeyen enflasyon nedeniyle son bir yılda açlık sınırı 9 bin 874 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 23 bin 252 lira ve yoksulluk sınırı 33 bin 126 lira artış gösterdi.

MAAŞLAR ERİYİP GİTTİ

Araştırma sonuçlarına göre, açlık sınırı 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 10 bin 243 lira, 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının ise 14 bin 766 lira üzerinde. Yıl başında yüzde 27 oranında zam yapılan asgari ücret, bu ay yüzde 13,52 oranında artırılan kamu çalışanlarının ücretleri ve yüzde 17,76 oranında artırılan emekli aylıklarının satın alma gücünün büyük bir kısmı yılın ilk sekiz ayında eridi. Dar gelirli açlık ve yoksullukla karşı karşıya kaldı.

DURUM İÇLER ACISI

Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme giderini, yoksulluk sınırının ise yüzde 23’ünü zor karşılıyor. Ailede 4 kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir bile yoksulluk sınırının 8 bin 736 lira altında. En düşük emekli aylığı sadece 18 günlük beslenmeye yetiyor, yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 219,5’inde kalıyor. En düşük memur maaşının yoksulluk sınırını karşılama oranı ise yüzde 60’dan yüzde 58’e indi.