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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Günlük ulaşım giderleri gelen zamlarla birçok kişi için karşılanamayacak bir seviyeye ulaştı. Emekliler, asgari ücretliler, öğrenciler ve dar gelirli aileler artık bir yerden bir yere gitmekte zorlanıyor.

ULAŞIM YOKSULLUĞU

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte ulaşıma yapılan zamlar, ekonomik kriz altında zor günler yaşayan vatandaşı vurdu. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) de “Toplu ulaşım ücretlerine zamlar, zaten ağır bir yaşam mücadelesi veren milyonlarca yurttaşımız için yeni bir ekonomik yük oluşturmuştur. Bugün açlık sınırının altında gelirle yaşamını sürdürmeye çalışan asgari ücretliler, emekliler, öğrenciler, işsizler ve dar gelirli aileler yalnızca barınma, gıda ve enerji krizini değil, artık ulaşım yoksulluğunu da yaşamaktadır” açıklaması yaptı.

EVE HAPSOLACAKLAR

TÜKODER, “İşe gitmek, okula ulaşmak, sosyal devlet ilkesinin güvence altına alması gereken temel bir haktır. Ancak ulaşım ücretlerindeki sürekli artış milyonlarca insanı kent yaşamından ve sosyal hayattan uzaklaştırmaktadır. En büyük mağduriyet emekliler, asgari ücretliler, öğrenciler ve dar gelirli aileler üzerindedir. Günlük ulaşım giderleri birçok kişi için artık karşılanamayacak seviyeye ulaşmıştır. Bu gidiş devam ederse emekliler evlerine hapsolacak, asgari ücretlinin ise zaten küçülen ekmeği daha da küçülecektir” ifadelerini kullandı.