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Açlık sınırının asgari ücreti 9 bin 26 lira aştığı ülkede çocuklar da yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalarak, bodurluk ve çeşitli hastalıklarla boğuşuyor. Vatandaşlar, bir an önce ‘okullarda ücretsiz bir öğün yemek’ projesinin hayata geçirilmesini istiyor.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR

İSTANBUL Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi aile hekimliği uzmanı Dr. Ceren Kineşci, yetersiz beslenmenin sonucu olarak çocuklarda demir eksikliği, vitamin eksikliği, boy uzamasında yavaşlık, bodurluk ya da çocukluk çağı obezitesinin sıklıkla karşılaşılan durumlar olduğunu aktardı. Sağlıklı gıdaya ulaşamayan çocukların bağışıklık sisteminin de zayıfladığını ve daha çok hastalanmalarına neden olduğunu belirten Kineşçi, “Çocuk sağlığı için okullarda ücretsiz bir öğün yemek elzem” ifadelerini kullandı. Bağcılar’daki pazarda kendilerine mikrofon uzatılan vatandaşlar da ülkede gidişatın kötü olduğunu, çocukların beslenemediğini söyledi.

OLAN VAR, OLMAYAN VAR

BİR vatandaş, “En ucuz meyve suyu neyse onu alıyorum, poğaça alıyorum, yine yetmiyor param. Sağlıklı olur mu sizce bu? Kaşarın kilosu olmuş kaç para, peynirin kilosu kaç para olduğunu kimse biliyor mu? Yukarıdakiler biliyor mu? Bilirler tabii, ceplerinde para var; bizim ya da başkalarının yok” ifadeleriyle çocuklarına sağlıklı bir beslenme çantası hazırlayamamaktan yakındı. Bir vatandaş ise “İmkanı olmadığı için çocuklarına beslenme koyamayanlar var” dedi. Okullarda bir öğün ücretsiz yemeğin her aileyi memnun edeceğini söyleyen bir vatandaş da, “Olan var, olmayan var. Herkes eşit olmalı okullarda” ifadelerini kullandı.

BU GERÇEKTEN ACI BİR DURUM

Ülkede durumun iyi gitmediğini belirten bir vatandaş da “Belki ben karşılayabiliyorum ama okulumuzda, sınıfımızda karşılayamayan bizim de yardım ettiğimiz çok velimiz var” dedi. Çevresinde gördüğü durumu anlatan bir vatandaş ise “İmkânı olmadığı için çocuklarına beslenme koyamayanlar var. Bir öğün olarak çocuklara böyle bir imkân sunsalar güzel olur” şeklinde konuştu. Bir kişi de şunları söyledi: Bir birey çoluğuna çocuğuna bir şey alamadıktan sonra, o birey ne duruma geldiğini biliyor musunuz? Ne acı bir durumdur biliyor musunuz? Çocuklara en azından okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesinin önü açılmalı.