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Üretici, maliyetlerdeki artış ve doğal afetler nedeniyle 1.2 trilyon lirayı aşan borç kıskacında kıvranıyor. TZOB Başkanı Bayraktar 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü belirterek, “Çiftçiye nakit yardımı yapılmalı ve borçları yapılandırılmalı” dedi.

900 BİN DEKAR ZARAR GÖRDÜ

SON yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin arttığına dikkati çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2026 yılının ilk 6 ayında doğal

afetler nedeniyle 900 bin dekara yakın tarım alanının zarar gördüğünü belirtti. Bayraktar, “Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan çiftçilerimizin yanında olunmalı ve

nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçları yapılandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

70’DEN FAZLA İLDE SEL, DON, KAR

2025 ve 2026’da çok sayıda afet yaşandığını belirten TZOB Başkanı Bayraktar “Afetlerin yaşandığı 70’ten fazla ilimizde, yaşanan zararı bizzat gördüm. 2026 yılının ilk 6 ayında sel su baskınları, aşırı yağışlar, dolu, fırtına, don, aşırı kar yağışı, hortum ve heyelan afetleri tarımsal üretime zararlar verdi. Zarar gören toplam alanın yaklaşık yarısı sel ve su baskınlarına maruz kaldı. 2026 yılının ilk 6 ayında; 28 ilde sel su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve yine

6 ilde hortum afetleri görüldü” dedi.

SİGORTA PRİMLERİ YÜKSEK

Afetlerin şiddetinin ve tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığını belirten Başkan Bayraktar tarım sigortası yaptıran çiftçilerin oranının Türkiye’de çok düşük olduğunu söyledi. Bayraktar, şunları kaydetti: “Bunun en önemli sebebi de devlet desteği olmasına rağmen sigorta primlerinin

çiftçi gelirlerine göre yüksek olmasıdır. Sigortası olan üreticilerimizin zararları karşılanacaktır. Sigortası olmayan üreticilerimiz de 2026 yılındaki bu afetlerden ciddi oranda zarar gördü. Bunun için de borçları yapılandırılmalıdır.”