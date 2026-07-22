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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda son kez konuşma yaparak, “Yeni partimizi kuruyoruz. Bugün CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz” dedi.

VEDALAŞMANIN HÜZNÜ

CHP'de mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı son konuşmasında, “Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla ve belki de vakti gelmiş bir vedalaşmanın hüznünü taşıyarak çıktım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Birileri gelir geçer, umutulur gider bu işler unutulur, yapanın yaptığı yanına kâr kalır diye kimse düşünmesin. Partinin adı, logosu değişir ama bizi, bu birlikteliği bölemezler” ifadelerini kullandı.

BU BİR AYRILIK DEĞİL

Özgür Özel, “Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu da içimizde taşıyoruz. Biz binayı terk ettik ancak çıkarken mirası aldık. Bu bir ayrılık değil. Bu Türkiye’de daha güçlü şekilde iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. ‘Yeni partimizi kuruyoruz, hayırlı olsun. Bugün bu kürsüye CHP’nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz’” diye konuştu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'LA

Parti kuruluşuna ilişkin Özel, “Yeni partiyi milletvekillerimiz ilk adımını atarak kuruyoruz. Türkiye ana muhalefet partisi oluyoruz. Buradan ilan ediyoruz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Herkes bilsin ki ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı” dedi. Yaklaşık 85 milletvekilinin katılımıyla kurulacak yeni partinin CHP'nin yerine ülkenin yeni ana muhalefet partisi olacağı belirtiliyor.