Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan dava da ‘mutlak butlan’ kararı verildi. Özgür Özel ve mevcut CHP yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa devam etmesi kararlaştırıldı. Özel ve ekibi de direnme kararı aldı.

KURULTAY GEÇERSİZ SAYILDI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın “mutlak butlan” (kesin hükümsüzlük) nedeniyle geçersiz sayılmasına ve yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verildi. Kararda, söz konusu kurultayın iptal edilmesi nedeniyle bu tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile bu kurultaylarda alınan tüm kararların da iptal edilmesi istendi. Ayrıca 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki yönetime dönülmesi, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine aynen devam etmesi talep edildi.

KILIÇDAROĞLU: HAYIRLI OLSUN

Karar yalnızca CHP’nin büyük kurultayıyla sınırlı kalmadı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin de ‘mutlak butlan’ nedeniyle sakat olduğunun tespitine ve yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi’nden önceki duruma dönülmesine; kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine devam etmelerine hükmetti. Bunun üzerine toplanan CHP MYK’da ‘mutlak butlan’a direnme kararı alındı. Kılıçdaroğlu da "Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" açıklaması yaptı. CHP Genel Merkezi önüne de polis konuşlandırıldı.

BORSA İSTANBUL DEVRE KESTİ

‘Mutlak butlan’ kararı sonrası Borsa İstanbul’da sert bir satış dalgasına yol açtı. Borsa İstanbul devre kesti.