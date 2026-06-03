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Özgür Özel, başkanlık ettiği Meclis Grubu’nda “Bir tarafta partisine sahip çıkmaya çalışanlar diğer yanda mutlak butlanın ittifakı var” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da MYK listesini belirledi

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OLMAMIZ GEREKEN YERDEYİZ

CHP'deki 'mutlak butlan' kararının ardından kimin konuşacağı tartışma konusu olan grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Grup Başkanı Özgür Özel, salonda yükselen "Hain Kemal" sloganlarına müdahale ederek, bu tür sloganların son bulmasını istedi. Özel, “Bu bir grup toplantısı değil, sahip çıkma, tarihin doğru tarafında durma ve tarih yazmadır, partinin ve ülkenin geleceğine karşı yapılanlara göğüs germe, direnmedir. Milletin görevlendirdiği olmamız gereken kürsüdeyiz” ifadelerini kullandı.

2 TANE CHP GÖRÜNTÜSÜ VAR

Özgür Özel, “Biraz daha ustalaştık dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Karşımızda 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle, 31 Mart yerel seçimini hazmedemeyenlerle, yani mutlak sultanla, mutlak butlanın ittifakı var. 2 tane CHP görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığımız, bir tarafta Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine sahip çıkmaya çalışanlar. Günü geldiğinde kazanma umuduyla iktidara yürümek varken, diğer tarafta iktidarla yürüyenler var” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN A TAKIMI

Bu gelişmeler yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı. Buna göre, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK; Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Deniz Demir, Ali Rıza Erbay, Cemal Canpolat, Necdet Saraç, Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Berhan Şimşek, Devrim Barış Çelik, Ahmet Hakan Uyanık, Nevaf Bilek, Adnan Demirci, Tahsin Tarhan ve Gamze Akkuş İlgezdi’den oluştu. Açıklamanın ardından da ilk toplantı gerçekleştirildi.