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Meclis önünde arbedeye varan tartışmaların ardından TBMM kararından vazgeçen Kemal Kılıçdaroğlu

Genel Merkez’de, Özgür Özel ise Meclis Grubu’nda konuşurken, partide bölünmüşlük gözler önüne serildi.

POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU

CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki grup toplantısı gerilime yol açtı. Kılıçdaroğlu ile Özel'i destekleyen partililer, CHP Grup Toplantısı için dün sabahın erken saatlerinde Meclis'e geldi. Meclis'in Dikmen ve Çankaya kapılarının önünde gruplar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Slogan atan gruplar arasında yaşanan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle sona erdi. Bu gelişmeler üzerine TBMM Başkanlığı’na ziyaretçi girişi yasaklandı.

MANSUR YAVAŞ ÇAĞRI YAPTI

Bunun ardından Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na “Milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir” dedi. Kılıçdaroğlu da “Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullanarak grup toplantısını CHP Genel Merkezi’nde yapacağını açıkladı. Böylece Özgür Özel TBMM’de, Kılıçdaroğlu

da Genel Merkez’de konuştu.

DARBEYİ BİR KEZ DAHA PÜSKÜRTTÜNÜZ

Partiye müdahale ediliyor

Meclis önünde konuşan Özgür Özel, partililere teşekkür ederek yaşananları partiye yönelik bir müdahale girişimi olarak değerlendirdi. Özel, “Bugün Türkiye'nin kurucu partisi, kurtuluşun partisi ve kuruluşun partisi olan CHP'ye, demokrasiyi sandığı getirmiş olan CHP'ye karşı, onun seçtiği milletvekillerine karşı AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis’in kapıları önünden geri püskürttünüz” diye konuştu.

26 Temmuz’da kurultay

Özgür Özel, daha sonra Meclis'te partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, "Tarihi bir eşikteyiz. Bu eşik artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir. Umut ediyorum butlan kararından, genel merkeze düzenlenen baskından sonra bir akli selim hakim olur ve bu kritik eşik geri dönülmez bir şekilde aşılmaz. Burada yapılacak iş, 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalıdır. Aksi takdirde partide 6 yıl kurultay yapmamış olur ve seçime giremez" dedi.

KİRLİ OLANLARIN İŞİNE SON VERECEĞİZ

İrade parayla satılamaz

KemAl Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. CHP'nin tarihinde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Diyorlar ki, ‘Sarayın adamı.’ Erdoğan Meclis'e geldiğinde Kılıçdaroğlu mu ayağa kalktı? Kılıçdaroğlu dedi ki: ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir.’ Dolayısıyla endişe etmeyin” dedi.

Güle güle diyeceğiz

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bu dava bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Koltuk derdim yok. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak.