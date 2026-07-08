Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

NATO Zirvesi’ne katılmak için Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Trump, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yürürlüğe giren CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını müjdeledi. Trump, F-35 uçaklarının teslimi konusunda da yeşil ışık yaktı.

ERDOĞAN’IN DAVETİNİ KIRMADI

ABD Başkanı Donald Trump, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetini kırmayarak, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için dün Türkiye’ye geldi. Trump’ı taşıyan Air Force One, saat 13.50’de Ankara Havalimanı’na iniş yaptı. Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti. Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı. Şeref Salonu’na geçen iki lider, burada hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

TÜRK YILDIZLARI SELAMLADI

Trump’ın Külliye’ye gelişinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. İkili daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan’a büyük saygı duyduğunu belirten Trump, “Türkiye, liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü ülke haline geldi. Bu gerçekten de iki

ülkenin (Türkiye-ABD) faydasına. Şu anda Türkiye ile ilişkilerimizin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Açıkçası, Türkiye’de düzenlenmemiş

olsaydı ve siz burada olmasaydınız muhtemelen katılmayabilirdim” dedi.

BİZ 5 UÇAĞIN SÖZÜNÜ ALDIK

ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’na (CAATSA) yaptırımlarının kaldırılacağını taahhüt eden Trump, F-35 uçaklarının teslimi konusunda da yeşil ışık yaktı. Trump, “Dolayısıyla bu kesinlikle dikkate alacağımız bir konu. Bu harika bir uçak, en iyisi, şu anda açık ara en iyi uçak ve bu kesinlikle dikkate alacağımız bir seçenek” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump’ın bu konuda bize ayrıca sözü var” değerlendirmesinde bulundu.