Savaşın bütün faturası vatandaşa çıkarılıyor. Zamlar yağıyor, vergiler artırılıyor. Buna isyan eden 75 yaşında bir emekli “Kuraklık oluyor, zam; sel basıyor, zam; mazota zam. Maaşıma ise 2 bin lira fark verildi. Bizim ne günahımız var?” dedi

KIBRIS SAVAŞI’NDA BİLE YAŞANMADI

Ekonomik krizden bunalan vatandaş, durumuna isyan ediyor. Kağıthane Çeliktepe Pazarı'nda bir vatandaş, "Biz Kıbrıs Savaşı geçirdik. O zaman da savaş vardı, bütün Avrupa bizi engelledi. Ama böyle zam olmadı. Kuraklık oluyor, zam; sel basıyor, zam; mazota zam geliyor, zam. Bizim ne günahımız var? 75 yaşındayım, ben böyle olay görmedim. Bana verdin yüzde 12 zam, 2 bin lira. Alsın ‘saray’da harcasın o parayı. Gücüm yetmiyor çıkma peynir bakıyorum. Utanıyorum almaya da böreklik peynir istiyorum” dedi.

CANI ÇEKENİ ALMAK ARTIK İMKANSIZ

Bir başka vatandaş, “Her şey pahalı. Almak istediklerimin birazını alıyor, birazını da alamıyorum. Bu devirde bütçene göre idare etmezsen geçim çok zor. Bu zamanda bu hayat pahalılığında Allah fakir, fukaraya yardım etsin” derken, bir diğeri, “Mevsime göre fiyatlar çok yüksek. Pahalı olduğu için gönlümüzce alamıyoruz. Bundan birkaç yıl önce evimin nüfusu kalabalıktı. Her şeyi alabiliyordum. Şimdi evde tek başımayım. Bana yetecek bir şeyi maalesef zor alıyorum” ifadelerini kullandı.

ALIM GÜCÜMÜZ YERLE BİR

Alım gücünün kalmadığını belirten bir vatandaş, “İstediğini alamıyorsun. Mesela balıklara bakıyorsun, güzel ama alamıyorsun. Haftada bir kere balık yemek lazım, yiyemiyorsun. Eskiden daha çok yerdik. Maaşımız da azdı ama alabiliyorduk. Şimdi maaşımız yüksek, ama alım gücü düşük olduğu için alamıyoruz” ifadelerini kullandı. Pazarda çok sayıda tezgahın kapalı olması dikkat çekerken, bir pazarcı durumu, "Mallar halden az gelmişti. Esnafın hepsi gidip boş geldi. Fiyatlar da yüksek” diye anlattı.