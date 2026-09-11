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Ülkede çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alınan adaletsiz bir sistem olduğunu belirten Çerkezoğlu, “İşçiler ayın 14 gününü vergi, kesinti ve enflasyona çalışıyor. Asgari ücretin kaybı bile 11 bin 151 lira” dedi.

SERMAYE VE İKTİDARA AKIYOR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde DİSK-AR tarafından hazırlanan Ücret Kayıpları Raporu’nu açıkladı. Çerkezoğlu, 2026 yılının ilk 8 ayında enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerinde yarattığı toplam kaybın en az 1 trilyon 863 milyar lira olduğunu

belirterek, “Emeğimizin karşılığı bizlerden alınıp sermayeye ve iktidara aktarılmıştır. İşçilerin Ağustos ayının en az 14 gününü, yani ayın neredeyse yarısını, vergi, kesinti ve enflasyona çalışmış olması kaybımızın boyutlarını gözler önüne sermektedir. Ortalama olarak her işçinin 20 bin 612 lirası çalınmıştır” dedi.

TALEPLERE KULAK TIKANIYOR

Çerkezoğlu, “Ücret Kayıpları Raporumuzda asgari ücret açısından da vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. 33 bin 30 liralık brüt asgari ücrette Ağustos 2026’da kesinti, enflasyon ve vergi nedeniyle yaşanan parasal kayıp 11 bin 151 lira olmuştur. Böylece net asgari ücretin enflasyona göre parasal kaybı 6 bin 196 liraya ulaşmıştır. 2026’nın sekizinci ayında asgari ücretin yüzde 33,8’i kesinti ve enflasyon sebebiyle erimiştir. Açlık sınırının dahi altında belirlenen asgari ücret erimeye devam etmekte; ancak iktidar asgari ücreti güncelleme taleplerine kulak tıkamaktadır” ifadelerini kullandı.

BASKICI VE AYRIMCI YÖNETİM

Diğer tüm ücretlerin de ciddi ölçüde kayba uğradığını belirten Çerkezoğlu, şunları söyledi:

En zenginin de en yoksulun da tüketim yaparken aynı oranda ödediği dolaylı vergiler, vergi türleri içinde en adaletsiz olanlardır. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 36 yılda yüzde 48’den yüzde 64’e yükselmiştir. Mülkiyet üzerinden alınan vergilerin payı ise son 11 yılda yüzde 3,7’den yüzde 1,1’e gerilemiştir. Bu ülkede çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alınan adaletsiz bir düzen işlemektedir. Böylesi bir adaletsizlik ancak baskıcı ve ayrımcı yönetimlerle sürdürülebilir.