BORSADA YATIRIMCI AV GİBİ GÖRÜLÜYOR

Halka arz adı altında zor durumdaki şirketler piyasaya sürüldü. Herkes borsaya koştu. Kimi patronun oyununa geldi, kimi spekülatörün. 4 milyon yatırımcı battı

BİRİKİMLER ERİDİ, UMUTLAR SÖNDÜ

Borsada büyük bir oyun oynandığına vurgu yapan Remzi Özdemir, yazısında çarpıcı detaylara yer verdi: Halka arz adı altında öyle şirketler piyasaya sürüldü ki; sanayi şirketi bulmak zor, sütçü, reçelci, peynirci, zeytinci… Yetmedi, simitçi bile geldi. Büyük bir furyayla, sorgusuz sualsiz para topladılar. Bu furyanın doğal sonucu olarak yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı. Herkes borsaya koştu. Adeta altına hücum eder gibi. Sonra yaklaşık 4 milyon yatırımcı battı. Kimi patronun oyununa geldi, kimi spekülatörün. Birikimler eridi, umutlar söndü.

YÜZDE 85 ZARAR ETTİREN ŞİRKET

Ortada bir de “şirket” diye getirilenler var. Borcunu çeviremediği için borsaya gelenler… İnşaatını bitiremediği için yatırımcıdan para toplayanlar… Bugünlerde borsada büyük bir skandal dolaşıyor: Bir otomobil kiralama şirketi. Hissesi 33 liradan 3 liraya, sadece iki ayda indi. Nedeni: Mali kriz. Daha trajik olanı şu: Bu şirket 1,5 yıl önce halka açıldı, küçük yatırımcıdan 1,3 milyar lira topladı. Bugün borçlarını ödeyemiyor, çekleri yazılıyor. En son 450 milyon liralık kupon ödemesini yapamadı. Olan yine yatırımcıya oldu; yüzde 85 zarar…

UYARILARA KULAK TIKADILAR

Bu şirketin sorunu bir gecede ortaya çıkmadı. Borsaya geldiği gün birçok analist uyardı: “Yapmayın, etmeyin.” Borçlu, sorunlu dediler. Ama bir aracı kurumun “üstün gayretleriyle” halka arz gerçekleşti. Değerleme raporları süslendi, riskler görmezden gelindi. Borsa artık borsa olmaktan çıktı. Bir yanda yüzde 4.000 yükselmiş hisseler, öte yanda yüzde 80 erimiş şirketler. Bir fon uçuyor, yatırımcı yerlerde sürünüyor. SPK Başkanı çıkıp “Bazı fonlar manipülasyon yapıyor, biliyoruz” diyor. Üzerinden 2 ay geçti hâlâ hiçbir şey yapılmadı