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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Hisselerin çoğu taban oldu, borsa devre kesti. Bunun sebebi Pusula Portföy olarak gösterilse de SPK’nın gözü önünde, küçük yatırımcının feryatları arasında, 11 gün boyunca her gün yüzde 10 değer kaybeden hisse senetleri var.

TEMERRÜT OLUŞTUĞU DUYURULDU

ÖNCEKİ gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde yüzde 2,41 değer kaybının ardından dün de yüzde 7.66’yı bulan düşüş yaşandı. Onlarca hisse senedi yüzde 10 değer kaybederek taban oldu. Borsa devre kesti. Bu düşüşten özellikle fon piyasasında yaşanan endişelerin etkili olduğu görüldü. Pusula Portföy bazı yatırım fonlarında parasını çekmek isteyen yatırımcılara yapılması gereken ödemelerin zamanında gerçekleştirilemediğini ve temerrüt oluştuğunu duyurmuştu.

YABANCI YATIRIMCI DA ÇEKİLDİ

Şirketin açıkladığı nakit sıkışıklığı haberinin ardından yatırımcılarda oluşan panik havası, Borsa İstanbul genelinde dalga dalga yayılan sert satışları beraberinde getirdi. Pusula Portföy’ün popüler Hisse Senedi Yoğun Fonu bu dönemde yüzde 92 değer kaybederken, diğer bazı portföyleri yüzde 45 ile yüzde 94 arasında geriledi. Yabancı yatırımcılar da hisselerini satınca bir anda borsada çöküş yaşandı. ASELSAN ve THY hisselerinde bile bir ara yüzde 8’e ulaşan değer kaybı görüldü.

“BİZİ BİTİRDİLER” FERYATLARI

Sadece bu yaşananlar 2 günle sınırlı değil. Pusula Portföy’ün elinde bulundurduğu ODINE 11 gün boyunca kesintisiz taban oldu. 14 Ağustos’ta 3 bin 512 lira olan hisse fiyatı dün 570 lira 50 kuruşa düştü. Benzer durum GUNDG ve PASEU’da da yaşandı. Bu hisselerin düşüşüne yönelik bugüne kadar piyasa düzenleyici SPK bir açıklama yapmadı. Olan özellikle küçük yatırımcıya oldu. Sosyal medya üzerinden günlerdir “Bizi bitirdiler” diye feryatlar yükseliyor ancak bir çözüm üretilmiyor.