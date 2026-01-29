Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Borç yiğidin kamçısı değil, ölüm fermanı

Ekonomik kriz vatandaşı bankaların pençesine itiyor. Her gün 12 bin kişi ilk kez borçlanırken, 39 bin kişi de borcunu ödeyemez duruma düşüyor. İcra daireleri de fabrika gibi çalışıyor

HAYATTA KALMAK İÇİN

Asgari ücret 28 bin, emekli maaşı 20 bin lira. Kiralar 25 binden başlıyor. Pazarda domatesin bile kilosu 80 lira. Et dersen dar gelirli vatandaşın yanına yanaşması zor. Bu şartlar altında millet, kredi kartlarına dayanıyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre vatandaş, başta kredi kartı ve ihtiyaç kredisi olmak üzere bankalara hücum etti. Bir ayda ilk kez kredi kartı kullananların sayısı 361 bin oldu. 2025 Kasım itibarıyla, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen tekil kişi sayısı da 1 milyon 182 bin 376’ya ulaştı.

SİSTEM DIŞINA İTİLİYORLAR

Bu tabloyu değerlendiren CHP’li Aşkın Genç, “Buna göre her 70 yetişkinden 1’inin bankalara borcunu ödeyememesi, günde yaklaşık 39 bin kişinin fiilen ‘aksak borçlu’ statüsünde yaşaması anlamına geliyor. Bu insanlar aynı zamanda sistem dışına itilen yurttaşlardır. Kredi alamaz, ev kiralayamaz, iş kuramaz hale geliyorlar” dedi. Genç, 23 Ocak 2026 itibarıyla açık icra dosyası sayısının 24 milyon 128 bin, son bir yıldaki artışın 1 milyon 857 bin, 23 günde gelen yeni dosya sayısının ise 575 bin olduğunu belirtti.

SOSYAL ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR

İktidarın seyirci kaldığı ekonomik krizin getirdiği bu durumun içler acısı bir hal aldığın belirten Genç şunları söyledi: Türkiye’de neredeyse her 3 yurttaşa 1 icra dosyası düşüyor. Adalet sistemi değil, borç sistemi çalışıyor. Her gün 12 bin kişi ilk kez borçlanıyor, her gün 4 bin kişi eksi hesaba düşüyor, her gün 39 bin kişi borcunu ödeyemiyor. Bu tablo büyüme değil, sosyal çöküştür. Türkiye kredi kartıyla ayakta durmaya çalışan bir ülkeye dönüştürüldü. Bu düzen değişmeden ne enflasyon düşer ne yurttaş nefes alır.