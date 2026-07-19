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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Tüketicilerin, bireysel kredi ve kredi kartı borçları sadece temmuz ayının ilk haftasında, 97 milyar TL daha artarak, tarihi zirve yaptı. Borç batağında yüzen emekli, asgari ücretli meyve sebzeyi tane ile almak zorunda. Dibe vuran esnaf da isyan ediyor.

ESKİ TÜRKİYE'YE ÖZLEM

Alım gücü düştü, borçlar 7 trilyonu aştı. Eski Türkiye'deki kilo ile alımlar tarihe karıştı. Başakşehir pazarında bir vatandaşın 2 biber 2 patlıcan almasını eleştiren CHP İstanbul eski İl Başkanı Çelik, “Emekliyi pazarda iki tane patlıcan, iki tane biber almaya zorunlu kılan bu anlayışı değiştireceğiz. Asgari ücret de yaşanılır bir seviyede olacak” dedi. Bir vatandaş: Kazandığın paralarla geçinmeye çalışmak zor... Ölene kadar “borç yiğidin kamçısı” şeklinde koştur. Ondan sonra tek de öl.

KARARLAR HIZLANSA HACİZ GELİR

Pazarda bir emekli “İcra dairelerindeki takipler ya da yerel mahkemelerdeki süreçler özellikle uzatılıyor. Gerçekten (hızla) kararlar çıkarsa birçok kişiye haciz gelecek” diye konuştu. İstanbul İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin bulunduğu Kuştepe’de vatandaşlar “Borcum var. Sadece karnın tokluğuna da diyemem ama bugün normal modern bir hayatta yaşayan bir insanın yapması beklenen harcamaları yapıyorum. İstisnai bir harcamam yok. (Borçlanmadan) yaşamak için yüksek bir gelir gerekiyor” dedi.

KİRAYI ÖDEYEMEDİM

Pazardaki esnaf “İşlerin hiç tadı yok. 4 ya da 5 aydır. Gün geliyor siftah etmeden kapatıyoruz. 2 aydır dükkanın ve evin kirasını ödeyemedim” derken, bir diğer esnaf ise “Maliyet yüksek alım gücü düşük. Müşteri geliyor alım gücü yok hem biz sıkıntı çekiyoruz hem karşı taraf sıkıntı çekiyor” diye konuştu. Pazardaki emekli “İki tane biber, iki patlıcan aldım, 30 lira. Eskiden buna verdiğim parayla iki kilo, üç kilo patlıcan alırdım” dedi. Alışveriş yapan bir vatandaş “Zam verildi ama zam cebimize girmeden para bitti” diye konuştu.