Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ABD ve İsrail’in başlattığı, İran’ın genişlettiği savaş, Türkiye’de etiketleri vurmaya başladı. Vatandaş, “Zaten kıt kanaat geçiniyorduk, bundan sonra ne yapacağız, bilmiyoruz” diye feryat ediyor

++++

Yanı başımızda ABD ve İsrail’in başlattığı savaş, zaten ekonomik olarak zor durumda olan Türkiye’yi derinden etkiledi. Hürmüz Boğazı’nın da kapatılmasıyla, akaryakıta ardı ardına dev zamlarla esnafından memuruna, emeklisinden çalışanına bütün kesimleri kötü günlerin beklediği belirtiliyor. Daha şimdiden çarşı, pazara savaşın gölgesi vurmuş durumda. Esnaf da vatandaş da, zor durumda olduklarını söyleyerek, geleceğe karamsar bakıyor:

Beytullah Sevim: Gelsinler pazar esnafını görsünler burada. Gelin, bu tezgaha alışveriş yapın. Asgari ücretin yarısını vereceksiniz bir kerede. 15 gün açsınız bir daha. Pazarda peynirin kilosu 700 lira, yumurta 10 lira. Onlar bıldırcın yumurtasıyla besleniyor ama biz tavuk yumurtası bile yiyemiyoruz.

Necati Uzuner: Eğer üretimi desteklemezsen 10 liraya tarladan çıkıyor, 100 lira oluyor. Nedeni maliyetler. Motorine zam geliyor, maliyetler artıyor. Nereye binecek bu? Malın üzerine binecek. Ne yapsın esnaf? Mecburen o da fiyatı yükseltiyor. Olan biz vatandaşa oluyor.

Serhat Çoğaç: Biz esnaf olarak geçinemiyoruz. Vergimizi bile ödeyemiyoruz. Bayrama hazırlanmak zorundayız ama dolduramıyoruz. İnsanlar ayakkabısını yenileyemiyor, tamire götürüyor. Gıdadan kısmak zor olduğu için giyimden kısıyorlar, biz de bundan nasibimizi alıyoruz.

Ali Yılmaz: Akşama kadar burada çiğ köfte satarak iki kuruş için çalışıyoruz, ama geçinemiyoruz. Elektrik, su faturalarını ödeyemiyoruz. Eve ekmek götürmekte zorlanıyoruz. Daha ne kadar dayanacağız buna? Herkes in durumu kötü.

Nihat Aka: TÜİK’e göre enflasyon yüzde 31,5 ama vatandaşın cebine baktığınızda bu oran çok daha yüksek hissediliyor. Eskiden 2 bin lira ile birkaç poşet alışverişle çıkarken şimdi aynı parayla bir poşeti bile dolduramıyoruz. Ramazan ayında insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Çetin Kaya: Gerçekten millet geçinemiyor. Her gün akaryakıta zam geliyor, o da gıdaya ve diğer ürünlere yansıyor. Geçen seneye göre fiyatlar çok daha yüksek. Neredeyse her hafta zam geliyor. Hayat şartları çok zor. Tatlı satarak ben de geçinemiyorum.