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İktidar, köprüleri özelleştirmede iki seçeneğin üzerinde duruyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile bağlı otoyolların farklı gruplara ayrılıp ayrı ayrı mı yoksa bütün olarak mı

özelleştirileceği tartışılırken, ilk talip Fransız yatırım şirketi oldu. Fatura ise daha fazla geçiş ücreti ödeyecek vatandaşa çıkacak.

TEK PAKET OLABİLİR

Yıllardır elde kalan otoyol ve köprüleri özelleştirmeye çalışan iktidar, bu yıl “çalışmalarına” hız verdi. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyolların işletme haklarını özel sektöre devretmeye yönelik çalışma yapılıyor. Şu anda tartışılan konu ise özelleştirme çalışmasında köprü ve otoyolların hangi yöntemle devredileceği. Ya bağlantı yollarının ekonomik göstergeleri ve yapısal özellikleri dikkate alınarak farklı gruplara ayrılıp ayrı ayrı ihale edilecek ya da köprü ve otoyollar tek paket hâlinde devredilecek.

KONSORSİYUM KURACAKLAR

Henüz hangi yöntemin uygulanacağına ilişkin kesin karar verilmezken, Türk ve yabancı şirketler hemen harekete geçti. Fransız altyapı yatırım şirketi Meridiam SAS’ın, iki Boğaz köprüsünün işletme hakkına talip olmak için Makyol İnşaat ile konsorsiyum kurmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. Ortaklığın, devlete ait bazı varlıkların işletme haklarının özel sektöre devredilmesini öngören özelleştirme programına katılması bekleniyor. Türk müteahhitlik şirketlerinin de yabancı firmalarla ortaklık kurarak ihaleye girmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor.

EKONOMİK ANLAYIŞ BU

Bunun sinyalini İBB Meclis toplantısında AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, “Köprüleri özelleştireceğiz. Bizim benimsediğimiz ekonomik anlayış budur. Vatan ve millet için doğru olduğuna inandığımız uygulamaları, size rağmen hayata geçirmeye devam edeceğiz. Muhalefetin engellemelerine rağmen özelleştirmeden geri adım atmayacağız” demişti. Köprülerin özelleştirilmesiyle birlikte Osmangazi ve Çanakkale Köprülerinde olduğu gibi buralardan geçiş ücretinde fahiş fiyata geçileceği belirtiliyor. Bu da vatandaşın cebine ağır yük getirecek.