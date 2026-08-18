Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İktidar, ülkenin altın yıllarını yaşadığını söylerken, pazarlar 70 yaşından sonra geçim derdine düşüp tezgah açan kadınlarla dolu. Hem esnaf hem vatandaş, “Faturaları bile ödeyemiyoruz. İstediğimiz meyve, sebzeyi alamıyoruz” diye dert yanıyor.

YANİ İNANALIM MI ŞİMDİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümünde “Türkiye’ye, Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattıklarını” söyledi. Kadıköy Koşuyolu’nda kurulan pazardan buna cevap geldi. Alışverişe gelen 62 yaşında bir vatandaş, “Yani inanalım mı şimdi? Ben asla inanmıyorum” diye konuştu. Geçinebilmek için 70 yaşından sonra pazarcılık yapmak zorunda kaldığını anlatan bir kadın da sadece eşinin emekli aylığının olduğunu belirterek, “Faturalarım ödenmedi, onları ödeyeyim diye pazara çıkıyorum. Gerçekten geçim çok zor” dedi.

BAĞ-KUR’U ÖDEYEMEDİK

Pendik Göçbeyli’den getirdiği domates ve biberi satmaya çalışan bir üretici kadın da “Altın çağ vardı da biz mi yaşamadık! Ben böyle burada, bu yaşta şalvarla ayakta duramıyorum. Tansiyon hastasıyım. Ondan sonra boynumda iki üç tane fıtık var aşağı eğilemiyorum. Tarlalar falan hep boşta. Ekmiyoruz, ekmeyeceğiz de zaten. Bir şey kazanmıyor, kazandırmıyor. Çiftçi Bağ- Kur’umuz vardı ödeyemedik. Ben 20, 25 bin lira kazanmıyorum ki bunu ödeyeyim de emekli olayım. Sabahtan beri 1 kilo bir şey satamadım” diye konuştu.

ET YOK, YAĞ YOK, TUZ YOK

Bir vatandaş “25 yıldır gitgide kötüye gittik... 25 yıl önce, az alsak bile hayat güzel, her şey ucuzdu. Geçinebiliyorduk. Mutluyduk. Ama şimdi herkesin yüzü böyle asık” derken bir başkası “Cumhuriyet diye bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Memleketimiz uçurma doğru gidiyor yani” ifadelerini kullandı. Çok dertli olduğunu belirten bir başkası da “Çantayı 2500 liraya tam dolduramadık. İki kişiyiz. Domates aldım, biber aldım, meyve aldım. Soğan aldık. Hepsi o kadar. Et yok, yağ yok, tuz yok bunun içinde. Ne yapsın vatandaş?” dedi.