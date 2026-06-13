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Tavukçuluk sektörü devlerine “haksız fiyat artışı” iddiasıyla operasyon gerçekleştirildi. Banvit, Erpiliç, Şenpiliç Lezita dahil 13 şirkete kayyum atandı. Muhalefetten ise “Mülkiyet hakkına darbe vuruluyor” tepkisi geldi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu, “haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı” değerlendirilen eylemlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet

Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Yapılan

açıklamada, bu kararın temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

SİZ KOVBOY DEĞİLSİNİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bu uygulamalarınızla; Üretici zarar edecek, vatandaş beyaz eti daha pahalıya alacak. ‘Mülkiyet Hakkı’nı çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmaya itirazımız yok. Ancak; Türk Devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil” sözleriyle tepki gösterdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da “Devletin kurumsal mekanizmalarını devre dışı bırakıp, ‘örgütlü suç’ iddiasıyla beyaz et üreticilerine kayyum atanması, mülkiyet hakkına ve hür teşebbüse vurulmuş darbedir” dedi.

Kayyum atanan şirketler şöyle:

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

Orvital Organik Gıda Ürünleri

As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi

Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi

Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim A.Ş.

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi

Keskinoğlu Tavukçuluk, Damızlık İşletmeleri

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Ay-Pi Tavukçuluk Gıda-Hayvancılık Sanayi

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi