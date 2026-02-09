Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

BEKLENEN ENFLASYON KILIFI MİLYONLARA DARBE İNDİRDİ

"Asgari ücrete martta yeniden zam" talebiyle meydanlara çıkan Asgari Ücret İnisiyatifi, “Bugüne kadar hiçbir hedefi tutturamayan iktidar, mahcubiyet yerine, beklenen enflasyon kılıfına sarılarak emeğin hakkını gasp ediyor” dedi

SAHNEDE HEP AYNI SENARYO

Çeşitli dernek ve sendikaların oluşturduğu Asgari Ücret İnisiyatifi, İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı eylem yaptı. Eylemlerde, "Asgari ücrete martta yeniden zam" talebi seslendirildi. Eylemlerde, “Sen ben hepimiz artık asgari ücretliyiz, “Martta hemen zam”, “Kaynak var: Servet Vergisi” pankart ve dövizleri açıldı. Ortak açıklamayı yapan Emekli Meclis Sendikası adına Durdane Özdemir, “TÜİK’in rakamlarıyla aralıkta düşen enflasyon, ocakta uçtu. 23 yıllık AKP iktidarları döneminin neredeyse tümünde hep aynı senaryoyu izledik. Ocak ayı enflasyonu bir önceki yılın aralık ayı enflasyonundan yüksek çıktı. Kaybeden hep emekçiler oldu” ifadelerini kullandı.

SEFALETE MAHKÛM ETTİLER

Dürdane Özdemir, “Ocak ayı verileriyle birlikte asgari ücretin bin 358 lirası çoktan buharlaştı. Alım gücü 26 bin 699 liraya indi. Emekliyi de aynı sefalete mahkûm ettiler. İyileştirme dedikleri bin 62 TL'nin 968 lirasını enflasyonla geri aldılar. Bugün emeklinin cebinde kalan sadaka sadece 94 liradır. Ekonomi yönetimi bugüne kadar hiçbir enflasyon hedefini tutturamamış olmanın mahcubiyetini yaşamak yerine, beklenen enflasyon safsatasıyla emeğin hakkının gaspına kılıf uydurmaktadır. Geçmişin gerçek kayıplarını görmezden gelip, geleceğin hayali rakamları üzerinden zam belirlemek emekçiyi bile bile açlık sınırının altındaki bir karanlığa mahkûm etmektir” dedi.

OLDUBİTTİYE RAZI OLAMAYIZ

Verilen zammın nasıl eridiğine dikkat çeken Dürdane Özdemir, şunları söyledi:

"30 bin lirayı aşan açlık sınırı karşısında 28 bin liralık asgari ücret, asgari bir yaşam değil, sefalet demektir. Asgari ücret bir ailenin karnını üç öğün simitle doyurmasına dahi yetmiyor. Madalyonun bir yüzünde geçtiğimiz yıl dolar milyoneri artışında dünya birincisi olan Türkiye, diğer yüzünde temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan yaklaşık 18 milyon yurttaş var. Asgari ücret zammı bir oldubitti ile bir yıllık olarak aralık ayında belirlenmiş olsa da bu süreç bizim için bitmemiştir. Mart ayında asgari ücretin yeniden güncellenmesi için meydanlarda olacağız."