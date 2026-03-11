Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

“Savaş var” diyerek bayram ikramiyesini artırmayan iktidara sert tepki gösteren emekliler, “Bizi bayram gelsin istemeyecek duruma düşürdüler” diyor

YİNE 'PARA YOK' DEDİLER

Emekliler Rize’de eylem yaptı. Burada konuşan Tüm Emekliler Sendikası Rize Pazar Şubesi Başkanı Yaşar Karahan, AKP’nin yine şaşırtmadığını belirterek, "Bayram ikramiyesinde sıra emeklilere gelince yine 'para yok' dediler. Emeklilerin alım gücü her geçen gün düşerken hükümet temsilcileri, Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaştığını söyleyebilmektedir. Öyleyse neden milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır?” dedi.

BAHANE ÜSTÜNE BAHANE

Artvin’de de emekliler meydanlara çıkarak sesini duyurmaya çalıştı. Tüm Emekliler Sendikası Artvin Hopa Şubesi Basın Yayın Sekreteri Muhammet Oral, “Şimdi de ‘savaş var’ diyorlar; bahane üstüne bahane üretmeye devam ediyorlar. Emekliler bayram gelsin istemez duruma düşmüştür. Çünkü bugün milyonlarca emekli için bayram demek; kredi kartı borcu, ertelenen faturalar, boş mutfak dolapları demektir. Mahcubiyet demektir” ifadelerini kullandı.

VİCDAN VE ADALET SORUNU

Muhammet Oral, şunları söyledi: Bayram ikramiyeleri artık birkaç günlük mutfak harcamasını bile karşılamayan sembolik ödemelere dönüşmüştür. Bu aynı zamanda büyük bir vicdan ve adalet sorunudur. Temel gıda, kira ve enerji giderleri hızla artmaktadır. Emekli maaşları yıllardır sistemli biçimde erimektedir. Bayram ikramiyeleri emeklilerle alay eder düzeye düşmüştür. Bayram ikramiyesi yılda 4 kez, asgari ücret düzeyinde verilmelidir.