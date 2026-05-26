Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Ekonomik kriz altında bayrama giren vatandaş, durumu özetledi: Aileler bayramı birlikte geçiremiyor. İnsanların gözünün feri sönmüş, geleceğe ümitsiz bakıyorlar. Sonumuzun kötü olacağından korkuyoruz.

EVVELDEN COŞKU VARDI

Bayram alışverişi için en çok tercih edilen Mahmutpaşa’da vatandaşlar pahalılıktan yakındı. Bir vatandaş “Eski bayramlarla uzaktan yakından alakası yok. Evvelden bir coşku vardı, sevgi vardı. İnsanların yüzünde ışık vardı. Şimdi insanların gözleri feri sönmüş, ümitsiz bakıyorlar. Yarını görecek miyim diye yarına kadar sabrediyorum’. O da yok. Umitsizlik var. Zengin yukarıdan fakir insanlara taviz de bulunuyor, ‘şükredin’. Ne ye şükredeceksin. Ben 25 sene en üst düzeyde prim ödemişim; emekli olduğumda asgari ücretten 2,5 katı maaş alırken şimdi asgari ücret seviyesine düşmüşüm, neye şükredeceğim. Buna razı olmak başka, şükretmek başka” dedi.

SÜREKLİ KÖTÜYE GİDİYOR

Bir başka vatandaş, “Bayramda hiçbir şey yapamayacağız, evdeyiz bir yere gidemiyoruz. Alışveriş ise istediğimiz gibi yapamıyoruz eskisi gibi, her şey çok pahalı. Bayrama hiçbir hazırlık yapamadım. Tabi bütçeyi iyi olanlar yapmıştır, tatile de gitmiştir. Ama bizde öyle bir imkan yok maalesef. Herkes kendi dünyasında bir mücadele içinde. Psikolojileri iyi değil artık insanların, insan insan kaldıramaz mı oldu bilmiyorum ama eski tat tuz yok” diye konuştu. Bir diğeri, “Bayramda evdeyim, bir yere gidemiyorum. Emekliyim. Geçim derdi biliyorsunuz. Çocukluk ve gençlik zamanındaki bayramlar özlüyorum. Her gün daha kötüye gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

İKTİDARA ÇOK KIZIYORUM

Eski bayramları aradığını belirten bir vatandaş da “Geçim çok zor. Eskiden şenlik vardı. Şimdi herkes kısıtlamada. Evladın olsa bile aramadan gidemiyorsun, çünkü eski, kısıtlı her şey” diye dert yandı. Bir kişi ise, “Ben en çok iktidara kızıyorum. Arkadaş sen benim paramla, halkın parasıyla holdinglerin vergilerini affedemezsin. Türkiye’deki bütün zenginler zekat falan verse Türkiye’de fakir kalmaz” diye konuştu. Geçinemiyorum diyen vatandaş da şunları söyledi: Ortam iyi değil; her şey pahalı… Bir şey de konuşsan fark etmiyor. İstediğini de söyleyemiyorsun; bir şey söylemeye insanlar korkuyor, hepimiz korkuyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin.”