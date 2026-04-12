Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

‘Avrupa bizi kıskanıyor’ diyen AKP iktidarına, yüksek enflasyon karşısında satın alma

gücü sürekli eriyen emekliler isyan etti: Bizlere tatil haram, sebze-meyve ise seyirlik

RÜYAMDA BİLE GİDEMEM

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarının ancak açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiğini belirterek bu nedenle tatil planı yapamadıklarını, hatta rüyalarında bile tatile gidemediklerini söyledi. Emekli bir vatandaş, “Maalesef tatile hiç gidemedim. Gelip buralarda bir ay geziyor Avrupalılar. Rüyamda gidebilirsem iyi ama, yine zor” derken, başka bir vatandaş ise, “Tatil için para lazım. Çarşıya çıkıyor, alışveriş yapamadan geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

ONLAR AYA BİZ YAYA

Başka bir emekli “Tatil planım da yok, aldığım maaş ancak zar zor bana yetiyor. Avrupa’daki emekliler için öylemi. Onlar aya, biz yaya aramızdaki farkta bu işte” dedi. Diğer bir emekli ise “Pazara çıksak, sebze meyve seyirlik. Gıda alamıyoruz. Para yok, tatile gidemiyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz evden çıkıp çarşıya geliyoruz, geri dönüyoruz” ifadesini kullandı.