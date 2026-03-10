Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Savaşın ekonomiye ilk faturası enerjide kriz oldu. Küresel piyasalar sarsıntıya girdi. Türkiye de önlem olarak 'eşel mobil' sistemini devreye soktu. Ancak bunun zamların önünü alamayacağı belirtiliyor

FİYATLAR BİR ANDA KATLANDI

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar küresel enerji piyasalarında sert yükselişe yol açtı. Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatın aksaması ve petrol tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir haftada yüzde 40'ın üzerinde artarak 119 dolara kadar yükseldi. Sonra 101 dolar seviyelerinde dengelendi. Avrupa doğal gaz fiyatları da haftaya yüzde 28,5 yükselişle başladı. İsrail’in İran’daki 30 yakıt deposunu vurmasıyla petrol fiyatlarındaki yükselişin ABD'de de enflasyonu yükselteceği konusu Trump’ı tedirgin etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i petrol alt yapılarını vurmamaları konusunda uyarırken Trump da piyasaları sakinleştirme adına, durumun iyileşeceği açıklaması yaptı.

YÜKSEK ENFLASYON BEKLENİYOR

Gelişmeler dünyada yeni bir enflasyonist dalga korkusunu körüklerken, Türkiye’de yürürlüğe giren 'eşel mobil' sisteminin aşılması için akaryakıt grubunda yalnızca 5,24 TL'lik zam marjının kalmış olması da piyasaları tedirgin etti. Benzin ve mazot fiyatlarında artış beklenirken, iktisatçı Mahfi Eğilmez, “Kurda ve enerji fiyatlarında eş zamanlı artış yaşanması hâlinde cari açık 5 milyar dolara, enflasyonda 1,2 puan çıkabilir" dedi. Ekonomist Hakan Kara ise "Savaş tam da cari açığımızın arttığı bir dönemde geldi. Bu şok kalıcı olursa 50 milyar doları aşan bir açıkla karşı karşıya kalacağız” dedi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise savaşın küresel enflasyonu 40 baz puan yükselteceği uyarısında bulundu.