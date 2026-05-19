Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 107 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini yaktı ve o meşaleyi gençliğe emanet etti.

++++++

DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte Havza'ya giderken aracın bozulması üzerine yola yürüyerek devam ettikleri sırada Gençlik Marşı'nı söylemişti:

Dağ başını duman almış

Gümüş dere durmaz akar

Güneş ufuktan şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin.

Sesimiz yer, gök, su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin.

Bu gök, deniz nerede var?

Nerede bu dağlar taşlar?

Bu ağaçlar, güzel kuşlar,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin.

Sesimiz yer, gök, su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin.