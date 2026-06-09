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Aldığı açlık sınırının 9 bin 500 lira altında maaşla ailesinin sadece 22 günlük beslenme giderini karşılayabilen asgari ücretliye, 2027’nin ocak ayına kadar sana zam yapılmayacak deniyor

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İÇLER ACISI DURUM

DİSK-AR’ın araştırmasına göre asgari ücret yılın beşinci ayında 4 bin 663 TL kaybetti. Birleşik Kamu İş’in açlık yoksulluk raporuna göre de 37 bin 655 lira olan açlık sınırı, asgari ücretin 9 bin 580 lira üzerine yükseldi. Asgari ücret mayısta dört kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme giderini, 113 bin 845 lira olan yoksulluk sınırının ise dörtte birini zor karşılıyor. Ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir bile yoksulluk sınırının bin 545 lira altında kaldı.

BAHANE ENFLASYON

Böylesine bir karo tablo varken, iktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri, asgari ücrete ara zam konusuna son noktayı koydu. Asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmediği ve bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma söz konusu olmadığı öğrenildi. Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL’ye yükseltildiğini belirterek, asgari ücret zamlarının yıllık yapıldığını söyledi. Zam yapılmamasına gerekçe de enflasyonu yükselteceği iddiasına yer veriliyor.

SOFRADA TABAK BOŞ

Asgari Ücret İnisiyatifi de İstanbul'da Sultançiftliği'nde eylem yaptı. Eylemde, “Hükümet milyonların en yakıcı gündemi olan geçim krizinin üstünü örtmeye çalışıyor. Gerçeklikten uzak ve tutmayan enflasyon hedeflerine göre yılda sadece bir kez yapılan ücret artışlarını kabul etmiyoruz. Mutfakta tenceremiz, sofrada tabağımız boş kaldığı sürece kent meydanlarını ücretlerimize yeniden zam istemek için doldurmaya devam edeceğiz" diyerek asgari ücrete ara zam talebini yineledi.