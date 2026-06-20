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Çarşı pazardaki fiyatlarla uyuşmadığı için inandırıcı bulunmayan TÜİK rakamlarına göre bile asgari ücret yüzde 16 değer kaybetti. Önümüzdeki temmuz ayında zam beklentisi oluşturacak iktidar çağrılara sıcak bakmıyor.

REEL KARŞILIĞI DÜŞÜK

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Merkez Bankası eski ekonomi uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş, asgari ücretin mevcut reel karşılığının çok daha düşük olduğunu vurguladı. Toptaş, “Asgari ücretin bugün en azından yüzde 16’sı elden gitti. Dönem başında, yıllık tahmin yüzde 16’ydı. Biz 5 ayda yüzde 16’ya geldik. O nedenle bu konunun yeniden, özellikle temmuz ayında ele alınması beklentisi var. Ocak ayındaki 20 bin liraya denk geliyor. Alım gücünde tabii belirgin bir düşme var” dedi.

YÜZDE 19 ZAM LAZIM

Temmuz ayında zam beklentisine ilişkin Toptaş, “Ekonomi yönetiminin asgari ücretin düzeltilmesiyle, yukarı çekilmesiyle ilgili çağrılara pek sıcak bakmadığını görüyoruz. Neredeyse 10-11 aydır yüzde 33 civarında yıllık enflasyon var. Bu sürekli dar ve sabit gelirli kesimlerin ekonomik durumları üzerinde baskı oluşturuyor. Temmuzda yine zam yapabilirsiniz ama ekonomide topyekûn bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Resmi enflasyonu dikkate alırsak yüzde 18- 19 civarında bir zam yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR SÜREKLİ ARTIYOR

Vatandaşlar da hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünün düştüğünü belirterek, asgari ücrete zam yapılması gerektiğini dile getirdi. Nurten Öyke, “Ocak ayında aldıklarımızı haziran ayında aynı fiyata kesinlikle alamıyoruz. Markete pazara çıktığımızda çantayı doldurmak mümkün değil” dedi. Sakine Öyke ise “Markete her hafta gittiğimizde süt ürünlerinin, tavuk ürünlerinin fiyatları farklı. Bir hafta geçmiş olmasına rağmen aynı markette aynı ürünü bile asla aynı fiyata alamıyorsun. Bana göre 40, 50 bin liradan aşağı emekli ya da asgari ücret maaşı olmamalı” diye konuştu.