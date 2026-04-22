Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gıda enflasyonu yılın ilk dört ayında yüzde 26,5’e ulaştı. Yılbaşında yüzde 27 oranında zam yapılan asgari ücret, yüzde 12,19 oranında artırılan emekli aylıklarıyla temel gıda maddelerine ulaşmak imkansız hale geldi

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 58,2

Gıda enflasyonu doludizgin gidiyor, dar gelirli kara kara düşünüyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR’ın en fazla alışveriş yapılan marketlerdeki, en çok tüketilen gıda maddelerinden oluşan ürünleri esas alarak yaptığı hesaplamaya göre gıda fiyatlarında yükselişi sürüyor. Gıda fiyatları, nisan ayında önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Yılın ilk dört ayında yüzde 26,5 ve son bir yıllık dönemde ise yüzde 58,2 oranında fiyatlar yükseldi.

71 AYDIR DÜŞÜŞ OLMADI

Böylece 71 aydır artış serisi devam ediyor. Ekmek-pirinç-un-bulgur harcamaları bir ayda yüzde 6,1 iken, 4 ayda yüzde 22,2, yıllık da yüzde 38,5 oranında, et ve balıkta aylık artış yüzde 4,8 olurken, 4 aylık yüzde 20,9, yıllık da yüzde 63,9 yükseldi. Meyve fiyatlarındaki artış aylık yüzde 7,1, 4 aylık yüzde 59,4, yıllık da yüzde 129,4 oldu. Bu ay sebze fiyatlarında ortalama yüzde 4,7 oranında gerileme olmasına rağmen, 4 aylık süreçte yüzde 62,1, yıllık olarak da yüzde 77.3 oranında yükselişe geçti.

ALIM GÜCÜ DİBE VURDU

Gıda fiyatları, Türkiye’nin, bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den başlayarak bu aya kadar yüzde bin 989 oranında arttı. Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu nisan ayında 2 bin 89 lira ödemek zorunda kaldı. Yılbaşında yüzde 27 oranında zam yapılan asgari ücret, yüzde 18,6 oranında artırılan kamu çalışanlarının ücretleri, yüzde 12,19 oranında artırılan emekli aylıkları da yılın ilk 4 ayında eridi.

PAZARCI DA ESNAF DA İSYANDA MİLLETİN CEBİNDE PARA YOK

YOZGAT

Her salı kurulan köylü pazarında tezgâh sayısının da müşterilerin de azaldığı dikkati çekiyor. Üretici Abdullah Alataş, "Vatandaşta para yok. Vatandaşın cebinde kredi kartı var. Marketlere gidiyor, kredi kartıyla alışveriş ediyor. Fiyatlara bakan yok. Bankalara borç çok. Ne yapsın? Buraya gelip de peşin para olmayınca ne alacak? 2,5 litre kola 90 lira, 5 litre süt 120 lira ama vatandaş kola içiyor, sütü içmiyor, yoğurdu yemiyor" dedi.

Köyünden getirdiği ürünleri satmaya çalışan Avni Çelik de "Pazarın hiç tadı yok. Yem pahalı. Allahım yardım etsin. Yoğurt, süt satıyoruz ama alan yok. Sütü kim ne yapsın, yoğurdu kim ne yapsın? Hep beleş yiyelim diyorlar. Yazık, yazık, köylü artık bitik. Köylünün durumu çok zor. Sütün 5 kilosunu 130 liraya, 150 liraya veriyoruz. 5 kilo süt 150 lira, para mı? Yemin torbası bin lira. Bu gidişat iyi değil" diye konuştu.

İŞLERİMİZ ŞU ANDA SON DEMLERİNİ YAŞIYOR

OSMANİYE

Kentte semt pazarına çıkan vatandaşlar da pazarcı da isyan ediyor. Bir emekli, “Pazar alışverişine geldim, fiyatlar hiç iyi değil, ateş pahası. Yetişemiyoruz, her şey pahalı. Kurban da geliyor, alamıyoruz. Halimiz hiç iyi değil” sözleriyle fiyatlara tepki gösterdi. Bir başka emekli, “Para bulabilirsek alıyoruz, bulamazsak nereden alacağız? Boş geziyorum, ne alacağım? Domates 120 lira, bir kilo salatalık 50-60 lira, nasıl alacağız?” dedi.

Bir Pazar esnafı ise şöyle konuştu: “İşlerimiz şu anda son demlerini yaşıyor, okeye dönüyoruz, sebze fiyatlarımız düşmediği sürece. Bir çeri domates 200 lira olmuş, salkım domates 120 lira olmuş. 50 liraya domates var; 50 liralık domatesi ineğin önüne ver, affedersin, hayvanın önüne ver, hayvan yemez. Marul 70 lira olmuş, bakın yazık günah. Biz diyoruz ki ucuzlasın, 20 lira olsun, vatandaş alsın. Vatandaş rahatsız, biz rahatsızız.”

TEZGAHLARIN YARISI BİLE AÇIK DEĞİL

EDİRNE

Edirneli vatandaşlar alışverişlerini yapmak için Dilaverbey Mahallesi’nde kurulan pazartesi pazarını tercih etti. Tezgahta kilogramı 150 liradan satılan kapya, dolmalık biber ve bakla, pazarın en pahalı sebzeleri arasında yer aldı. Esnaf Mustafa Çelik, “Bir kilo, yarım kilo, 250 gram, hatta 2-3 tane alan var. Dolma biberi genellikle yarım kilo alıyorlar. Kimsenin bir kilo aldığını bu zamana kadar görmedim. Bakladan yarım kilo, 250 gram alan vatandaşlar var” dedi.

Alışveriş için pazarda bulunan Ayhan Cezayir de “Fiyatlar pahalı. Alım gücü zaten düşük. Aldığımız para 20 bin lira. Esnaf da haklı. Mazota sürekli zam geliyor. Vatandaş da haklı, pazarcı esnafı da haklı. Pazarın haline de bakın. Kim var pazarda? Tezgahların yarısı bile açık değil” diye konuştu. Alışverişe gelen Ferdane Suerkan da “İnsanların maaşlarına göre, fiyatlar aşırı yüksek. İnsanların Allah yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.