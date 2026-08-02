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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Tedbirler yetersiz kalınca tarladaki ürünün fiyatı, milletin sofrasına gelene kadar 5,6 kata kadar yükseliyor. Aracılar kârlarına kâr katarken, vatandaş mutfağından kısmak zorunda kalıyor.

FARK REKORUNU HAVUÇ KIRDI

Tarladan, markete gelene kadar fiyatların nasıl katlandığını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market fiyatları üzerinden ortaya koydu. Bayraktar'ın açıkladığı verilere göre, temmuzda üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 461,2 ile havuçta görüldü. Bunu yüzde 444,4 ile elma, yüzde 236,6 ile yeşil mercimek, yüzde 231,6 ile kabak ve yüzde 219,5 ile maydanoz takip etti. Havuç 5,6 kat, elma 5,4 kat, yeşil mercimek 3,4 kat ve kabak 3,3 kat daha fazla fiyata satıldı.

SİVRİ BİBER FİYATI UÇTU

Üreticide 11 lira olan havuç markette 61 lira 73 kuruşa, 18 lira 75 kuruş olan elma 102 lira 7 kuruşa, 24 lira 21 kuruş olan yeşil mercimek 81 lira 50 kuruşa, 17 lira 64 kuruş olan kabak 58 lira 49 kuruşa ve 6 lira 82 kuruş olan maydanoz 21 lira 79 kuruşa satıldı. Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,2 ile sivri biber oldu. Bunu yüzde 53,3 ile kuru soğan, yüzde 23,4 ile mısırözü yağı, yüzde 22,8 ile kuru üzüm ve yüzde 15,5 ile patates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 49 ile karpuz oldu.

ÇARŞI, PAZARDA İSYAN

Üretici ile market arasındaki bu uçurumun nedenleri arasında nakliye, depolama, işçilik ve dükkan kiraları gibi etkenlerin rol aldığı belirtiliyor. Ancak asıl farkın aracılardan kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Bu konuda bakanlıkların ya da belediyelerin yeterince denetim yapamaması nedeniyle olan vatandaşa oluyor. Özellikle dar gelirliler aldığı meyve ve sebzeden kısmak zorunda kalıyor. Başta emekliler olmak üzere vatandaşların "Maaşım bunlara yetmiyor. Soframdan kısıyorum" şeklinde isyan sesleri yükseliyor.