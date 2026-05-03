Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Ekonomist Prof. Dr. Hakan kara asgari ücretin açlık sınırının yaklaşık yüzde 20 altında kaldığı ve alım gücünün son yılların en düşük seviyesine gerilediğini belirtirken Türkiye’nin her ilinde pazara çıkan vatandaşlar pahalılıktan dolayı, hiçbir şey alamadıklarını, birini alsa diğerini bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

DOMİNO ETKİSİYLE VURUYOR

Alımgücündeki gerileme, emekliden asgari ücretliye, esnafa, tüccara hatta sanayiciye kadar domino etkisiyle toplumun her kesimini vuruyor. Pazarcı esnafı,“Nakliyeye üç lira koyuyor. Komisyoncu da üç lira koyuyor. Biz de üç lira koyuyoruz. Yani 1 TL’ye bile alınsa, şu an 10 TL maliyeti var” dedi. Bir yurttaş ise fiyatlara tepki göstererek, “Bir ekmek 20 lira, asgari ücret 28 bin lira. Bu şartlarda nasıl geçim olacak” diye sordu.

BÖYLE PAHALILIK GÖRMEDİM

Türkiye’nin her ilinde dar gelirli açlıkla savaşıyor. Osmaniye’de yaşlılık aylığı ile geçinen bir yurttaş ise, “Bolluk içerisinde aç yaşıyoruz, aç. Herşey var, alamıyoruz. Her şeye gücümüz yetmiyor. Ben hayatımda 70 yaşındayım böyle pahalılık görmedim. Benim aldığım 65 yaş aylığı 6 bin 300 lira. Bununla geçinmeye çalışıyorum. Ne kurbanlığı? Senede bir kilo et alıp yiyemiyorum. Beslenmeyi unuttuk, karın doyuramıyoruz”

ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM

Sağlıksorunlarına rağmen pazarda çalışmak zorunda dolduğunu belirten Neriman Bilgin, “Durumum iyi değil, çok hastayım. Kemiklerimde rahatsızlık var. Kemik erimem var. Kemiklerim kırıldı,tedavi gördüm ama yine aynı. Alıcılar az. Demek ki onların almaya parası yok” diye konuştu. Asgari ücret ile geçinmenin mümkün olmadığını vurgulayan bir vatandaş, “Nasıl olacak bu iş? Bir ekmek 20 lira, asgari ücret 28 bin lira. Bu şartlarda nasıl geçim olacak” diye sordu.