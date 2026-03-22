Dar gelirli vatandaş ayakta kalabilmek için temel ihtiyaç maddelerinin dışında bir şey almayınca, esnaf da darbe yedi. Borçlar birikti, e-hacizlerle gayrimenkullerine, bankalardaki paralarına el konuluyor

KİRAYI BİLE ÖDEYEMİYORLAR

Ekonomik kriz giderek derinleşirken, vatandaşın alım gücü de dibe vurdu. Dar gelirli vatandaşlar, sadece temel ihtiyaç maddelerine yoğunlaşınca, esnafta bütün umudunu bağladığı bayram alışverişinden umduğunu bulamadı. Birçok esnaf, siftah yapamadan dükkanını kapattığı belirtirken, “Zaten uzun zamandır zarar ediyoruz. Dükkanın kirasını bile ödeyemez duruma geldik. Çırağa bile para veremiyoruz. Bayramda belki biraz para kazanırız dedik, ama o da olmadı” diye isyan ederken, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, durumun esnaf için dayanılmaz hal aldığını söyledi.

YAPILANDIRMA TALEP EDİLİYOR

Bu krizden çıkış için borçlara yapılandırma isteyen Palandöken, “Esnafın günden güne sıkıntıları katlanıyor. E-hacizle bütün gayrimenkullerle, bankadaki paralarına el konuluyor. Dolayısıyla insanlar ödeyecekse bile ödeyemiyor. Biz demiyoruz ki faizini alma, yatırmadığımız vergimizi affet . Bir yapılandırma yapın. Bu borcun taksitlendirilme modeli. İnsanlar borcunu rahatlıkla ödeyebilmeli. Yoksa bu şekilde hem piyasalar kilitleniyor hem de insanlar mağdur oluyor. Yapılandırma olduğunda en azından elindeki parayı götürüp borcunu yatırıp işini idame ettirecek” ifadelerini kullandı.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ŞART

Hurda araç teşviki de isteyen Palandöken, şunları söyledi: Hurda araçlar trafikte. Yaklaşık 20 yaş üstünde 8 milyon araç var. Ülkemizde toplam 34 milyon civarında araba var. Dolayısıyla bunların artık eski teknolojileri, bakımı, masrafı, yaktığı, yakıtın çokluğu sıkıntılı. Artık her şeyin tasarrufa gidildiği bir dönem. Dünyada bir petrol krizi de başlıyor, savaş var. Yeni araçlar, yeni üretimler hem ekonomik hem teknoloji değişmiş. Trafikte rahatsızlık vermeyen, karbon üretmeyen, doğayı kirletmeyen sistem gelmiş. Biz hâlâ 40 sene, 30 sene evvelki araçların hurdaya çıkmasıyla uğraşıyoruz.