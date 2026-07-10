Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Dünya Nüfus Günü’nde TÜİK’in 2026 bülteni Türkiye nüfus kompozisyonundaki tehlikeli gidişi gözler önüne serdi. Türkiye’de çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 ile dünya ortalamasının altında kalırken, yaşlı nüfus oranı yüzde 11.1 ile dünya ortalamasının üstüne çıktı.

194 ülke arasında 18’nciyiz Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre, 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8.2 milyar kişi olduğu tahmin edilirken, Türkiye 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Dünya Nüfus Günü dolayısıyla TÜİK’in bülteninde Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye 86,1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18’inci ülkesi olurken, çocuk ve genç nüfus oranı ve doğurganlık hızı dünya ortalamasının altında kaldı. Birleşmiş Milletler dünyanın en kalabalık üç ülkesinin Hindistan, Çin ve ABD olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE ZENGİNLEŞMEDEN YAŞLANDI

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı dünya ortalamasının üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler dünya yaşlı nüfus oranının yüzde 10,4 olduğunu, Türkiye’nin ise yüzde 11,1 ile dünya ortalamasının hemen üzerinde yer aldığı kaydedildi. Türkiye kalkınmasını tamamlamadan, yaşlanan ülke konumuna geldi. Dünya çocuk nüfus oranı 2025 yılında yüzde 29,3 olurken, Türkiye’de çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 ile dünya ortalamasının altında kaldı. Dünya genç nüfus oranı yüzde 15,6 olurken, Türkiye ise yüzde 14,8 ile bu ortalamanın altında kaldı.

DOĞUM HIZI DÜŞTÜ, ÖMÜR UZADI

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2025 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 5,94 çocuk ile Çad oldu. Dünya ortalamasının 2,24 çocuk olduğu, Türkiye’nin toplam doğurganlık hızının ise 1,42 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,5 yıl, erkeklerde 70,9 yıl ve kadınlarda 76,2 yıl olduğu bildirildi. Türkiye’de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin 75,5 yıl, kadınlarda 80.7 yaş ile dünya ortalamasının üzerinde olduğu açıklandı..