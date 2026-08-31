Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Şirketlere kredi yapılanması başladı, düşük faizli krediler de kamu bankaları aracılığıyla yolda. Sırada seçimden kısa süre önce asgari ücret ve emekliye tek seferlik yüksek zam var. Seçim sonrası fatura ise yine halka kalacak.

KREDİ MUSLUKLARI AÇILIYOR

Ekonomide kötü gidişatla seçim kazanamayacağını bilen iktidar, bunu seçim döneminde makyajla gizlemek için ilk çalışmasına kredi yapılandırmasıyla başladı. BAĞ-KUR prim borcu olan esnafa bile kredilerden yararlanma imkânı sağlandı. Borçları için 36 ay vadeli yeni ek krediler verilecek.

İşletmelere ucuz kredi desteğinin her geçen gün büyüdüğü gözlenirken, kamu bankalarının yöneticileri “önümüzdeki haftadan itibaren verdikleri kredilerin faizlerini düşürüp, kredi yapılandırma desteklerini artıracaklarını” açıkladılar.

OYLARINI ARTIRMA AMAÇLI

Anka Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, “Verilen bu destekler sadece özel sektöre, hem de sadece bundan yararlanacak seçilmiş işletmelere yarayacak. Özel sektöre destek seçime kadar artarak devam edecek, seçime ne zaman karar verilirse, onun 5-6 ay öncesinde çalışan ve emekliye bir kez yüksek zam yapılacak. Mevcut iktidarın, ‘sürekli sermayeye transfer yapıldığını gören, bu süreçte iyice yoksullaştığını artık bilen halkın, tek seferlik yüksek zammın ardından kendisine oy vereceğini düşündüğü’ anlaşılıyor” dedi.

SONU VERGİ VE ENFLASYON

Sağlam, şu yorumda bulundu: KKM uygulamasıyla ve iktidarın çağdışı ekonomi politikalarıyla 60 milyarlık bir fatura ortaya çıktı ve fatura dar ve sabit gelirlinin oldu, yoksullaşma arttı. Oy verecek halk bunu bizzat yaşadı. Şimdi çıkardığı faturayı gördükleri için eski nas uygulamasını başlatamıyorlar ama bu kez de kamu desteğiyle, düşüremedikleri enflasyonun faturasını kamu bankaları ve Merkez Bankası’na yükleyecekler. Yeni açık, halkın ödediği dolaylı vergilerle ve yarattıkları enflasyonla karşılanacak.