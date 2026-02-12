Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

AKP’LİLERİN ÇEMBERİ İÇİNDE YEMİN ETTİLER

CHP’li belediyelere operasyonların mimarı Akın Gürlek ile İskilipli Atıf’ı öven, Türkiye Cumhuriyeti’nin yol haritasının hazırlandığı Erzurum Kongre Binası’nın yıkılmasını isteyen Mustafa Çiftçi, AKP’li milletvekillerinin koruması altında yemin etti

ALÇAK KOLTUK KRİZİ

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlardan, Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve Ayşe Barım dosyalarına kadar uzanan sürece damga vuran İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan görevi teslim aldı. Görev teslimi sırasında koltuk krizi yaşandı. Gürlek'in çok daha alçak bir koltukta olması nedeniyle danışmanlar, Gürlek'in koltuğunu yükselterek duruma müdahale etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen Gürlek'in koltuğu, Tunç'un koltuğunun seviyesine yükseltilemedi.

İSKİLİPLİ ATIF’A ÖVGÜ

İçişleri Bakanlığına atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı. Mustafa Çiftçi, Çorum Valisi iken Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren ve yargılanıp idam edilen İskilipli Atıf’ı anma törenlerine katılmış, övgüler yağdırmıştı. Erzurum Valisi olduğu dönemde de Milli Mücadele’nin başlangıç karargâhı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yol haritasının hazırlandığı Erzurum Kongre Binası’nı ziyarete kapatmış, sonra da yıkılabileceğini belirtmiş ve büyük tepki çekmişti.

TANAL’IN BURNU KANADI

Görevi teslim alan 2 bakan daha sonra TBMM’ye yemin etmek için gitti ancak CHP’nin protestosuyla karşılaştılar. CHP'li vekiller kürsüyü işgal ederek, Gürlek'in seçilmediğini atandığını belirterek, seçilmemiş bir bakanın yemin etmesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Bu sırada çıkan kavgada AKP'li Osman Gökçek, CHP'li Mahmut Tanal'a yumruk attı. Tanal'ın aldığı darbe nedeniyle burnu kanadı. Verilen aranın ardından AKP'li milletvekillerinin oluşturduğu koruma halkası içinde Gürlek ve Çiftçi yemin etti.