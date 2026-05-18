6 Şubat depremlerinde 410 kişinin hayatını kaybettiği Besni’de yıkılan 2 bina için belediye ve Çevre Bakanlığı tazminata mahkum edildi. AKP’li belediye “Yıkıma karşı yapılacak bir şey yoktu. Açılan daha çok dava var. Bu paraları ödeyemeyiz” diyerek karara itiraz etti ve adli yardım talebinde bulundu.

YÜZDE 20 KUSURLU ÇIKTI

6 ŞUBAT 2023 depremleri nedeniyle Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağır hasar alarak yıkılan iki binaya ilişkin karar çıktı. Adıyaman 2. İdare Mahkemesi, bir apartmanın depremde ağır hasar görüp yıkılması nedeniyle açılan iki ayrı davada, depremzedelere toplam 404 bin 182 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme tazminatların; yüzde 20 kusurlu bulunan Besni Belediyesi, yüzde 3 kusurlu bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yüzde 2 kusurlu bulunan AFAD tarafından, yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

İLLİYET BAĞI KURULAMAZ

KARARI istinafa taşıyan AKP’li Besni Belediyesi ise depremi “mücbir sebep” olarak nitelendirdi. Belediye tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, 6 Şubat depremlerinin büyüklüğü ve etkisi nedeniyle belediyenin eylemleriyle zarar arasında doğrudan illiyet bağı kurulamayacağı savunuldu. Dilekçede ayrıca, belediyeye yönelik hizmet kusurunun somut şekilde ortaya konulamadığı öne sürülerek, “Somut olayda belediyeye atfedilen kusur ihmal düzeyinde olup, doğrudan kast veya ağır hizmet kusuru bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

BÜTÇEYE AĞIR YÜKMÜŞ

BESNİ Belediyesi, mahkeme kararının uygulanmasının belediye bütçesi açısından telafisi güç sonuçlar doğuracağını savunarak yürütmenin durdurulmasını talep etti. Belediye ayrıca, çok sayıda deprem kaynaklı dava nedeniyle oluşan yargılama giderleri ve istinaf harçlarının bütçeye ciddi yük getirdiğini belirterek adli yardım talebinde bulundu. Türkiye’yi yasa boğan depremlerde yıkımın en fazla yaşandığı yerlerden biri de Besni olmuştu. Resmi açıklamaya göre, ilçede 125 bina yıkılırken, 410 kişi de hayatını kaybetmişti.