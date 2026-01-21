Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

AKP’DEN KENDİ SEÇMENİ BİLE UMUDUNU KESTİ!

Her 4 kişiden 3’ü iktidarın, ekonomi, tarım, dış politika, sığınmacılar ve kadına şiddete karşı politikalarda sınıfta kaldığını, yap-işlet-devret modeliyle sürdürdükleri sağlık sisteminin de çöküşte olduğunu düşünüyor

POLİTİKALARI BAŞARISIZ

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Aralık 2025" anketini yayımladı. Anket sonucuna göre, iktidarın ekonomiden, tarıma, kadına şiddetten, sağlığa kadar pek çok alanda sınıfta kaldığı ortaya konuldu. Ankette vatandaşlara sağlık, dış politika, sığınmacılar, kadına şiddet, ekonomi ve tarım başlıklarında hükümeti başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Sonuçlar, aralarında AKP’nin kendi seçmeni de olan vatandaşların geleceğe dair umudunu tamamen kaybettiğini ortaya koydu.

OLUMLU HİÇBİR ŞEY YOK

Ekonomik krizin iktidarın eseri olduğunu belirten vatandaşların yüzde 75,3’ü ekonomi politikalarında başarısızlığa vurgu yaptı. Katılımcıların sadece yüzde 22,2'si hükümetin ekonomi politikasını başarılı buldu. Tarım politikası da başarısızlık sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Tarım politikasını başarılı bulanlar yüzde 20,9'da kalırken, başarısız bulanlar yüzde 74,0 oldu. İktidarın kadına şiddet konusunda hiçbir şey yapmadığını düşünenler oranı da yüzde 74,2'ye ulaştı.

RANDEVU KRİZİ ETKİLEDİ

İktidarın başarısız olduğu bir diğer alan da sığınmacı konusu oldu. İktidarı sığınmacı politikasında başarılı bulanların oranı yüzde 24'te kaldı. Başarısız bulanların oranı ise yüzde 71,8. Yıllardır ‘sağlıkta atılım’ söylemleriyle vatandaşın yarıdan fazlasının onayını alan iktidar bu kez geçer oy alamadı. Sağlık sistemini başarılı bulanların oranı yüzde 47,1 olurken, başarısız bulanlar yüzde 49,9 oldu. Bunun sebebinin randevu krizleri, hastane yoğunlukları, katkı payları olduğu belirtiliyor.