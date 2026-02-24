Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Aynı gün 6 kadın boşanmak istedikleri için katledildi. istanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi çağrısı yapan kadın avukatlar “Failler için uzaklaştırma kararı uygulanmıyor. Cezasızlık ve ceza indirimiyle katiller cesaretlendiriliyor” dedi.

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Bir gün içinde altı kadının öldürülmesinin ardından tepkiler çığ gibi geldi. Bir günde İstanbul Arnavutköy’de Filiz Şağbangül, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından üç çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Gebze’de Aylin Polat Dağ, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından kamuya açık bir alanda ateşli silahla katledildi. Van’da Gönül Alkan, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından hayattan kopartıldı. Osmaniye’de İlknur Kor, boşandığı adam tarafından silahla öldürüldü. Aksaray’da Kübra Kılıç ve kuzeni Zeynep Ayaz’ı Kübra Kılıç’ın boşandığı kişi silahla öldürdü.

ŞİDDET YAPTIRIMSIZ KALIYOR

Avukatlardan Ankara Adliyesi önünde “İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olun” çağrısı yapıldı. Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şube Kadın Komisyonu üyesi Sipan Cizreli, “Kadınların bir kısmının boşanma sürecinde veya sonrasında öldürülmesi, erkek şiddetinin kadınların kendi yaşamları üzerinde karar verme hakkına yöneldiğini açıkça ortaya koymuştur. Fail hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen cinayetlerin işlenebilmiş olması ise devletin koruma yükümlülüğünün fiilen yerine getirilmediğini göstermektedir. Cezasızlık ve gerekçesiz ceza indirimleri, infaz usullerindeki eksikler nedeniyle kadına yönelik şiddet yaptırımsız kalmakta ve adalet sağlanamamaktadır” dedi.

MÜNFERİT DEĞİL SİSTEMATİK

KESK de “Bu cinayetler bir ihlale, politika boşluğuna ve sistematik cezasızlığa işaret ediyor. Kadın cinayetleri münferit değil, sistematik. Kadın örgütlerinin kendi çabalarıyla bir araya getirdiği veriler İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin ardından kadın cinayetlerinin ve ‘şüpheli kadın ölümlerinin’ arttığını ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu. CHP Kadın Kolları ise “Öldürülen kadınların üçünün uzaklaştırma kararı vardı. Devlet şiddeti önleme yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Bir ülkede kadınlar, haklarında verilmiş koruma kararlarına rağmen öldürülüyorsa sorun yalnızca bireysel suçlar değildir; 6284 sayılı yasanın uygulanmamasıdır” açıklamasını yaptı.