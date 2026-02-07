Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Adalet sağlanmadan yara kabuk bağlamaz

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde "Sorumlular hesap verirse öfkemiz de sakinleşecek. Yasımızı hâlâ tutamıyoruz. Acımızı dindirecek tek şey, adaletin yerini bulmasıdır" çığlıkları yükseldi.

04.17'DE SESSİZ YÜRÜYÜŞ

11 ilin büyük bir yıkıma uğradığı, yaklaşık 54 bin can kaybının yaşandığı 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma törenleri düzenlendi. Adıyaman'da saat 04.17'de duran ve o günden bu yana kentin ortak hafızasında derin bir simgeye dönüşen "Saat Kulesine "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirildi. Yürüyüşe CHP lideri Özel de katıldı. Depremin yerle bir ettiği diğer kentlerde de anma törenleri ve yürüyüşler düzenledi. Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını da taşıyan depremzedeler, gözyaşlarını tutamadı. Ellerinde karanfil ve beyaz balonlar taşıyan depremzedeler, adalet çağrıları yaptı.

KALBİM KABURGAMA SIĞMIYOR

Adalet Peşinde Aileleri Platformu adına konuşan Fatma Irmak, "Bizler, sevdiklerimizin hatırasını yaşatarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Onların acını anarak, fotoğraflarına bakarak, hikâyelerini anlatarak... Hesap sorulup adalet sağlanırsa öfkemiz de sakinleşecek" dedi. Kahramanmaraş'ta Arıkan Sitesi'nde iki evladını ve ablasını kaybeden Arzu Yurdal Atılgan, "Her gece, çocuklarımın üzerini örtmek için uyandığım saatlerde kalbim kaburgama sığmıyor hala. Bizim acımızı dindirecek tek şey, adaletin yerini bulmasıdır. Biz hala yasımızı tutamıyoruz" diye konuştu.

RANT UĞRUNA CANLAR GİTTİ

Akerman Apartmanı'nda oğlunu kaybeden Salman Torun ise "Ciğerimi benden aldılar. Bizim canlarımızı aldılar" dedi. Yoksul Apartmanı’nda yakınlarını kaybeden Ali Mert de "Evlerimize şivan düştü. Sokaklarımızı, anılarımızı kaybettik. Ama en çok da ihmalin, rantın, sorumsuzluğun nelere mal olabileceğini acı bir şekilde gördük. Bilimi yok sayan, denetimi göstermelik yapan, insan hayatını maliyet kalemi olarak gören bu düzen, enkazın altına sadece binaları değil, binlerce can gömdü" ifadelerini kullandı.