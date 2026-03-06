Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ABD ve İsrail, aralarında bölücü terör örgütü PJAK'ın da bulunduğu ayrılıkçıları harekete geçirdi. İran, teröristleri İHA’larla vururken, Milli Savunma Bakanlığı da bölge için tehdit oluşturan PJAK'ın yakından takip edildiğini duyurdu.

HEPSİNİ SİLAHLANDIRDILAR

ABD ve İsrail, İran’a başlattıkları savaşa vekil güçleri de dâhil ediyor. ABD'li yetkililer, Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla, silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu belirterek, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini söyledi. CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, CIA’nın ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki ayrılıkçı örgütleri silahlandırmaya başladığını kaydetti. İsrail basını terör örgütü PJAK'ın da arasında olduğu ayrılıkçı grupların harekete geçirildiğini duyurdu.

DAĞLIK BÖLGELERE YERLEŞTİ

i24 News kanalına konuşan Irak'ta konuşlu 5 terör grubunun oluşturduğu CPFIK mensubu, söz konusu terör gruplarının İran’a karşı karadan saldırılara başladıklarını söyledi. Terör yapılanması CPFIK’nın üyesi, PJAK terör grubunun Merivan kentini çevreleyen dağlar dahil olmak üzere İran’ın dağlık bölgelerine özellikle Zagros Dağları’nın derinliklerine konuşlandırıldığını, diğer terör gruplarının da ABD ve İsrail ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. İran da Irak’ta bulunan terör örgütlerine 30 insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Bu gelişmeye, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Açıklamada, "Türkiye, komşu ülkelerin bölünmesinden değil; toprak bütünlüklerinin korunmasından yanadır. Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran'ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir. Terör örgütü PJAK'ın İran'da yürütttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz" denildi.