Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

ABD korsanlığının bahanesi petrole çökmek için kılıf!

Donald Trump, Maduro’yı “uyuşturucu” bahanesiyle kaçırmalarının ardında zengin petrol yatakları olduğunu itiraf ederken, ABD’deki protestolarda “Petrol uğruna maceradan vazgeçin” çağrıları yapıldı.

BUNUN KARŞILIĞI ALINACAK

ABD, tarihe yeni bir kara sayfa açarak, Venezuela’nın başkenti Caracas’a saldırıp Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdı. Başkan Donald Trump, bunun sebebini, “uyuştucu ticareti” olarak nitelendirse de amacın petrol olduğunu kendi sözleriyle ortaya koydu. Trump, “Orayı biz yöneteceğiz ve petrol altyapısının yeniden inşa edildiğinden emin olacağız. Petrol şirketleri milyarlarca dolar finanse edecek. Tüm bunların karşılığı alınacak ve bunlar ödenecek. Petrol olması gerektiği gibi akacak. Biliyorsunuz, potansiyeline oranla çok düşük bir petrol akışı vardı” dedi.

KENDİ ÜLKESİNDE TEPKİ

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de “Bu tabloyu daha önce gördük: Rejim değişikliği ya da petrol uğruna başlatılan, güç gösterisi olarak sunulan savaşlar kısa sürede kaosa yol açıyor; bedelini Amerikan aileleri ödüyor” sözleriyle asıl durumu özetledi. ABD’de de halk Chicago, New York Times Meydanı, Washington DC’de ve 100'den fazla kentte sokaklara çıktı. Göstericiler, ellerinde pankart ve Trump kuklalarıyla, “savaşa hayır”, “petrol için işgal kabul edilmez” sloganlarıyla askeri müdahaleyi ve Kongre onayı olmadan yapılan operasyonları protesto etti.

TÜM DÜNYA İÇİN BÜYÜK TEHDİT!

Trump “Sırada Kolombiya ve Küba var” çıkışı yaptı. Şok etkisi yaratan bu açıklamanın ardından Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, “Bunun adı eşkıyalıktır” açıklaması yaptı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel da “uluslararası hukuk hiçe sayılıyor, BM harekete geçmelidir” çıkışı geldi. Kendilerinin de tehlikede olduğunu vurgulayan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de "Bugün, uyuşturucu-terörizm bahanesi ve kaynaklarını kontrol etme niyetinin açıkça dile getirilmesiyle Venezuela hedef alınmaktadır. Yarın ise başka bir ülke, başka bir bahaneyle hedef olabilir" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ÜLKENİN KOLONİSİ OLMAYACAĞIZ

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici devlet başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi. Delcy Rodriguez de Savunma Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ulusal egemenliğin hedef alındığını ifade ederek Maduro’nun “ulusun meşru ve tek başkanı” olduğunu vurguladı ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Rodriguez, söz konusu müdahaleye yönelik “uluslararası hukukun ağır ihlali” değerlendirmesinde bulunurken “Venezuela hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak” ifadelerini kullandı.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores'in "federal uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanacağını" açıkladı. Maduro'nun bugün Manhattan'daki New York Güney Bölge Mahkemesi'nde (SDNY) yargıç karşısına çıkması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi tarafından açıklanan iddianameye göre Maduro, "narko-terörizm komplosu", "kokain ithalatı komplosu", "makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma" ve "bu silahları bulundurmak için komplo kurma" olmak üzere dört ayrı suçtan yargılanacak.

HUKUKA AYKIRI DIŞ POLİTİKA

ABD basını, saldırı ve devlet başkanını kaçırmayı, anayasal yetki, uluslararası hukuk ve bölgesel güvenlik başlıkları altında sert biçimde eleştirdi; NYT ve Washington Post, operasyonu “hukuka aykırı ve riskli” olarak nitelendirirken, CNN ve AP, müdahalenin iç politikadan Latin Amerika’daki istikrara kadar geniş sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

HER YERDE EYLEM

Neredeyse tüm dünyada, meydanlarda ve ABD Büyükelçilikleri önünde toplanan kalabalıklar, saldırıları protesto etti, operasyon “emperyalist ve faşist” olarak nitelendirildi. ABD’de de birçok eyalette 100'den fazla kentte halk sokaklara çıktı.

Ankara’da ise bazı sendikalar ve emek örgütleri tarafından Sakarya Caddesi’nde protesto düzenlendi. Eylemde, "Bu saldırılar, yalnızca Venezuela’nın değil, bölgedeki tüm bağımsız ülkelere karşı bir tehdittir" denildi.