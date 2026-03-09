Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

2025 yılında borç nedeniyle yaklaşık 99 bin konutun elektriğinin, 138 bin konutun ise doğal gazının kesildiği ortaya çıktı. Bakan Alparslan Bayraktar, yoksulluğa değinmeden kesintileri “fatura unutulması”na dayandırdı

RAKAMLARI BAKAN AÇIKLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği cevapta "Borç ödenmemesi nedeniyle yaşanan kesintilerin genel itibarıyla fatura ödemesinin unutulması, bankadan kaynaklı problemler gibi sebeplerle gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Ayrıca elektrik aboneleri arasında kesinti yaşananların büyük bölümü köy veya yayla evi ile sezonluk ticarethanelerden oluşmaktadır. Borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının genele ortalaması 0,0023, doğal gazda ise 0,0063’tür” dedi.

‘KESME-BAĞLAMA’ ÜCRETİ

Bunu yorumlayan Gürer de “2025 yılında 43 milyon 352 bin 231 elektrik abonesi ve 21 milyon 950 bin 2 doğal gaz abonesi bulunmaktadır. Bakanın verdiği oranlara göre elektrikte yıl içinde yaklaşık 99 bin 710 konutun elektriğinin, 138 bin 285 konutun da doğal gazının kesildiği ortaya çıkıyor. Toplamda 238 bine yakın hane, 2025 yılı içerisinde ihtiyaç olan enerjiye erişememiş, ya karanlıkta ya da soğukta bırakılmıştır. Vatandaş borcunu ödeyemediği için bir de ‘kesme-bağlama’ bedeli adı altında adeta bir ‘ceza bedeli’ ödemeye mahkûm ediliyor” diye konuştu.

BU BİR GEÇİM SORUNUDUR

Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi: "Yüz binlerce ailenin enerjiye erişimden sorun yaşaması 'fatura unutulması' bahanesi ile açıklanamaz. Bayraktar’ın, soru önergeme verdiği yanıt, iktidarın yaşam pahalılığı karşısında halkın yaşadığı enerji sorununu 'küçültmeye' çalıştığını gösteriyor. Bakanlık, borç nedeniyle kesilen enerjiyi 'unutkanlık' veya 'banka problemleri' gibi gerekçelerle geçiştirmeye çalışsa da, açıklanan oranlar olumsuz tabloyu doğrulamaktadır. Vatandaşın karanlık ve soğukla sınavı ‘unutkanlık’ değil, geçim derdidir!"