Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Geniş tanımlı işsiz sayısı 1 yılda 286 bin kişi arttı. İş bulamadığı için evde, kahvede oturmak zorunda

kalan insanlarımızın sayısı 155 ülkenin nüfusunu aşarak dünyanın en büyük ordusunu oluşturuyor.

TÜRK-İŞ: AÇLIK SINIRI 35 BİN 758 LİRA

Türk-İş’in haziran ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aylık bazda 584 lira artarak

35 bin 758 liraya, yoksulluk sınırı ise 116 bin 478 liraya yükseldi. Haziranda mutfak enflasyonu

aylık yüzde 1,66, yıllık ise yüzde 36,93 olarak hesaplandı. TÜRK-İŞ, haziran ayında temel gıda fiyatlarında önceki aylara göre daha sakin bir seyir izlendiğini ancak bunun hane halkı üzerindeki hayat pahalılığı baskısını ortadan kaldırmadığı vurguladı.

TÜİK’E GÖRE DEĞİŞİKLİK YOK

TÜİK verisine göre, mayıs ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bine yükselirken, işsizlik oranı yüzde 8,2 ile değişmedi. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,8’e yükselirken, iş bulma umudunu kaybettiği için aramaktan vazgeçenlerin de arasında olduğu geniş tanımlı işsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 31’e çıktı. Rakamların üzerinden bir rapor hazırlayan DİSK-AR ise

geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurumun arttığını vurgulayarak, “dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkının 22,8” olduğunu kaydetti.

MAKAS GİDEREK AÇILIYOR

Raporda, “Dar tanımlı işsizlik her ne kadar gerilese de geniş tanımlı işsizlik bu dönemde de tırmandı. Mayıs 2024’te 9 milyon 919 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2025’te 12 milyon 341 bine ve Mayıs 2026’da 12 milyon 627 bine yükseldi. Böylece dar tanımlı ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas hızla açıldı. Geniş tanımlı işsiz sayısında bir yıllık artış 286 bin, iki yıllık artış 2 milyon 708 bin oldu” denildi. Rapora göre bu dönemde, işini kaybedenlerin sayısı katlandı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 155 ülkenin nüfusunu aştı, dünyanın en büyük ordusu haline geldi.

TOPLUMSAL HUZURA TEHDİT

Ekonomist İris Cibre, “Her 3,3 kişiden biri işsiz, iş bulmaktan umudunu kesmiş ya da ‘bu fiyata çalışmam daha iyi’ diyor. Toplumsal huzurun ana kaynağı, insanlarının amacı, umudu olması ve kaygısının düşük olmasıdır. Bu timsah ağzı grafik, toplumsal huzur için bir tehdit” değerlendirmesinde bulundu. Ekonomist Mustafa Sönmez ise, “İş arayan dar tanımlı işsiz sayısı 2,9 milyon ama geniş tanımlı olan 12,5

milyon! 15 yaş üstü atıl işgücü, evde, kahvede kadın-erkek 12,5 milyon işsiz!” diyerek durumun vahametine işaret etti.